Uygulamadan Instagram Hesap Silme Nasıl Yapılır? Uygulamadan Instagram Kapatmak Mümkün Müdür

Instagram adı verilen platform, çağımızda herkesin rahat bir şekilde kullanabildiği ve keyif aldığı bir fotoğraf ve video paylaşım uygulamasıdır. Instagram yüksek bir talebe sahip olan uygulamalardan bir tanesini oluşturmaktadır.

Instagram Hesabını Uygulama Üzerinden Kapatabilmek Mümkün müdür?

Instagram hesabının uygulama üzerinden kapatabilme konusuna bakıldığında mevcut olan hesabın instagram uygulaması üzerinden silinmesi mümkün olmamaktadır. Sayfada kullanıcıların karşılarına çıkmış olan hesabını neden siliyorsun yazan menüsü üzerinden kullanıcıların kapatma sebebini en iyi biçimde yansıtan seçeneğin işaretlenmesinden sonra şifrenin tekrar girilmesi gerekir. Menü içerisinden herhangi bir seçeneğin seçilmemesi durumunda hesabın silinemeyeceği unutulmamalıdır.

Instagram Hesabı Uygulama Üzerinden Nasıl Kapatılabilir?

Instagram hesabının uygulama üzerinden kapatılma imkanının mevcut olmamasından dolayı başka alternatifleri denemek yerinde bir tercih olacaktır. Instagram hesabının kapatılabilmesi için instagram.com linkine bir mobil tarayıcı üzerinden ya da bilgisayar üstünden giriş yapmak gerekir. Instagram hesabı, Instagram uygulamasının içerisinden geçici bir şekilde kapatılmamaktadır. Sağ üst kısımda yer alan simgeye dokunulur ya da tıklanır.

Ardından da “Profili düzenle” yazan buton seçilir. Ekranda aşağı doğru inilir. Sağ alt tarafta kalan “Hesabımı geçici olarak kapat” kısmına tıklanır. Kapatma nedeni açılan pencereden seçilir ve şifre yeniden girilir. Böylece Instagram hesabı geçici olarak kapatılmış olur. Instagram hesabının kapatılabilmesi için belirli linkler de kapatma işlemi için bir başka yoldur.