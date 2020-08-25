Uydu ve uzay ekosistemi 1-2 Eylül’de bir araya geliyor

Dünyada yaklaşık 1 trilyon doları bulan bir ekonomik büyüklüğe ulaşan uzay ve uydu ekosisteminin önemi her geçen gün artıyor. ABD ve İngiltere, startupların uzay savunmalarına verebilecekleri katkıyı belirlemek için 15 firmaya 1 milyon dolarlık katkı sağlayacağını açıkladı. Türkiye’de kendi uydusunu yapmak üzere çalışmalara başlayarak bu alanda ‘Ben de varım’ diyen ülkelerden biri oldu.

İşte tüm bu çalışmaların detayları 1-2 Eylül tarihlerinde online yapılacak, uydu ve uzay teknolojileri için Avrasya’nın en önemli vitrinlerinden biri 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı- Global Sat Show’da duyurulacak.

Toplantıda konuşan Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ise şu açıklamalarda bulundu:

“Gelişen teknolojilerin en fazla fırsat yarattığı alanlardan biri uzay. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işteki varlığımızı uluslararası platformlarda göstermeye başladık. Global Sat Show’un, yaptığımız çalışmaları paydaşlarımızla paylaşma noktasında önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.”



