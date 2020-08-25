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Teknoloji
Haber Giriş: 25.08.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

Uydu ve uzay ekosistemi 1-2 Eylül’de bir araya geliyor

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Uydu ve uzay ekosistemi 1-2 Eylül’de bir araya geliyor
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5. Küresel Uydu ve Uzay Şovu, Global Sat Show, TÜRKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliği’nin desteğiyle 01-02 Eylül 2020’de online olarak gerçekleştirilecek. Yüzde 85’i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptırdığı fuar boyunca ABD Uzay Kuvvetleri’nden Dr. Joel B. Mozer ve Rusya’dan Glavkosmos üst yöneticisi Dmitry Loskutov gibi önemli konuşmacıların yer alacağı webinarlar da düzenlenecek.

Dünyada yaklaşık 1 trilyon doları bulan bir ekonomik büyüklüğe ulaşan uzay ve uydu ekosisteminin önemi her geçen gün artıyor. ABD ve İngiltere, startupların uzay savunmalarına verebilecekleri katkıyı belirlemek için 15 firmaya 1 milyon dolarlık katkı sağlayacağını açıkladı.  Türkiye’de kendi uydusunu yapmak üzere çalışmalara başlayarak bu alanda ‘Ben de varım’ diyen ülkelerden biri oldu.

İşte tüm bu çalışmaların detayları 1-2 Eylül tarihlerinde online yapılacakuydu ve uzay teknolojileri için Avrasya’nın en önemli vitrinlerinden biri 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı- Global Sat Show’da duyurulacak. 

 

Toplantıda konuşan Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ise şu açıklamalarda bulundu:

“Gelişen teknolojilerin en fazla fırsat yarattığı alanlardan biri uzay.  Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işteki varlığımızı uluslararası platformlarda göstermeye başladık.  Global Sat Show’un, yaptığımız çalışmaları paydaşlarımızla paylaşma noktasında önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.”

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