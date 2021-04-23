UYAP dosyası nedir ve nasıl açılır? UYAP dosyası açma işlemi ve program önerisi

UYAP dosyası son zamanlarda çok fazla duyduğumuz bir dosya ismi olarak dikkatleri çekmektedir. Bunda cep telefonlarının ve tabletlerin yaygın bir şekilde kullanılmasının da büyük bir payı bulunmaktadır. UYAP aslında bir doküman editörü olarak ifade edilebilir. Bilgisayarınızdan usf veya udf uzantılı olarak bir belge hazırlayarak telefonunuzdan kontrol etmenize olanak sağlar.

UYAP Dosyası Nedir?

UYAP dosyası, udf uzantısına sahip olan dosyaları ifade etmektedir. UYAP kısaltması genel olarak daha sık kullanılmakta olsa bile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Herkes kendisine ait hukuksal faaliyetleri takip etme imkanını bulur. Sistemde kullanılan .udf uzantılı dosyaları açmak için UYAP döküman editörüne ihtiyaç duyulmaktadır. Siz de ilk olarak programı cihazınıza indirmelisiniz.

UYAP Dosyası Nasıl Açılır?

UYAP dosyasının açılması için ilk olarak döküm editörünü indirmeniz ve kurmanız gerekecektir. UYAP dosyasını kullanabilmek için bilgisayarınızda Winrar programının kurulu olması gerekmektedir. Çünkü indireceğiniz dosya .zip uzantısı ile bilgisayarınıza inecektir. Çalıştırmak için ise Winrar'a ihtiyaç duyarsınız. UYAP destek başlığı altında bulunan UYAP editör dosyasını indirdikten sonra kurulum sihirbazını tamamlayarak dosyayı açabilirsiniz.

UYAP Dosyası Açma İşlemi

İndirdiğiniz dosyada öncelikli olarak kurulum işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Tıkladığınız an da dosya kendiliğinden inmeye başlayacaktır. İnmesi tamamlandığında dosyayı açmanız gerekir. Sonrasında ise sizden istenen izinleri onaylamanız gerekecektir. Kurulum bittikten sonra son butonuna tıklayarak kurulum işlemini bitirebilirsiniz.

Program Önerisi

UYAP dosyasını açabilmek için ilk olarak bilgisayarınızda winrar programı yüklü olmalıdır. Sonrasında ise UYAP editör uygulamasını indirmeniz gerekecektir. Böylece sizde istediğiniz her cihazdan belgelere ulaşım sağlayabilirsiniz ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Siz de UYAP üzerinden programı indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.