Utandıran hata: O saatler geri çağırılıyor!

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Çinli teknoloji firması OnePlus, yeni saat serisi Watch 3'ü yakın geçmişte tanıttı ve ürünler satışa çıktı.

Ancak kısa bir süre sonra, saatin arka kısmında "Meda In China / Çin'de üretilmiştir" yazısının yanlışlıkla "Meda in China" olarak yazıldığı tespit edildi.



OnePlus, bu hatanın sadece üretim bandından ilk çıkan partide yaşandığını söylerken, sorunun giderileceğini de ekledi.

X üzerinde durumla ilgili paylaşım yapan şirket, yazım hatasının "tamamen kasıtsız" olduğunu ifade ederken, durumun kontrol altına alınacağını da belirtti.



Hatalı OnePlus Watch 3 satın alan müşterilerin de saatlerinin "sorunsuzca" değiştirileceğini açıkladı.

Gönderide şu ifadeler yer alıyordu:

"Oh, bir 'hata' yaptık! Yepyeni, pırıl pırıl OnePlus Watch 3'ümüze bir hata sızdı. Endişelenmeyin, bunda bir kasıt yoktu. Ama saatinize şimdiden kavuştuysanız, iki seçeneğiniz var:

Süper sınırlı sürüm olarak onu kullanmayı sürdürebilirsiniz. (Sonuçta eşsiz bir saat!)

Sorunsuzca iade edebilirsiniz.

Hangisini tercih ederseniz edin, biz her şeyi düzeltene dek anlayışınız için teşekkür ederiz."

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Şu an için OnePlus'un Watch 3 stoklarının bittiği görülüyor, ancak yakında -muhtemelen doğru yazılmış hâli- tekrar stoklarda olacaktır.