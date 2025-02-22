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Utandıran hata: O saatler geri çağırılıyor!

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#Oneplus Watch 3#Yazılım Hatası#Saat Geri Çağırma
Utandıran hata: O saatler geri çağırılıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 10:27

OnePlus'ın Watch 3 saatlerindeki yazım hatası, saatlerin ücretsiz değişimi ile sonuçlandı

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Çinli teknoloji firması OnePlus, yeni saat serisi Watch 3'ü yakın geçmişte tanıttı ve ürünler satışa çıktı.
Ancak kısa bir süre sonra, saatin arka kısmında "Meda In China / Çin'de üretilmiştir" yazısının yanlışlıkla "Meda in China" olarak yazıldığı tespit edildi.

OnePlus, bu hatanın sadece üretim bandından ilk çıkan partide yaşandığını söylerken, sorunun giderileceğini de ekledi.
X üzerinde durumla ilgili paylaşım yapan şirket, yazım hatasının "tamamen kasıtsız" olduğunu ifade ederken, durumun kontrol altına alınacağını da belirtti.

Hatalı OnePlus Watch 3 satın alan müşterilerin de saatlerinin "sorunsuzca" değiştirileceğini açıkladı.
Gönderide şu ifadeler yer alıyordu:

"Oh, bir 'hata' yaptık! Yepyeni, pırıl pırıl OnePlus Watch 3'ümüze bir hata sızdı. Endişelenmeyin, bunda bir kasıt yoktu. Ama saatinize şimdiden kavuştuysanız, iki seçeneğiniz var:
Süper sınırlı sürüm olarak onu kullanmayı sürdürebilirsiniz. (Sonuçta eşsiz bir saat!)
Sorunsuzca iade edebilirsiniz.
Hangisini tercih ederseniz edin, biz her şeyi düzeltene dek anlayışınız için teşekkür ederiz."

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Şu an için OnePlus'un Watch 3 stoklarının bittiği görülüyor, ancak yakında -muhtemelen doğru yazılmış hâli- tekrar stoklarda olacaktır.

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#Oneplus Watch 3#Yazılım Hatası#Saat Geri Çağırma

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