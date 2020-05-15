Usb Flash Bellek Biçimlendirme İşlemi Nasıl Yapılır? Flash Biçimlendirme Hatası Çözümü

USB Flash Bellek bazı video resim ve belgeleri saklamak için kullanılan bir bellek tipidir. Bu belleklerin uzun ömürlü kullanılabilmesi için biçimlendirme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Fakat biçimlendirme esnasında hata veriyor ise çözümü de oldukça kolaydır.

USB Flash Bellek Biçimlendirme İşlemi Nasıl Yapılır?

USB Flash Bellek biçimlendirme işlemlerinin uygulanması oldukça kolaydır. İlk olarak yapılması gereken USB Flash Belleğin bilgisayara takılmasıdır. Bilgisayara taktıktan sonra Bilgisayarım klasörü açılmalıdır. Açılan dosyada Flash Bellek görünmelidir. Flash Bellek klasörünün üzerine sağ tıklayarak açılan pencereden biçimlendir sekmesi tıklanmalıdır. Eğer USB Flash Bellek 8 GB ve üzeri ise dosya sistemi başlığı altından NTFS seçeneği seçilmelidir. Eğer bu seçenek seçilemez ise USB Flash Bellek içerisine 4 GB ve daha büyük dosyalar atılamaz. USB Flash Bellek 4 GB ve altında ise FAT32 veya NTFS seçenekleri seçilebilir.

Bunun dışında biçimlendirme işlemelerinin hızlanabilmesi için Biçimlendir seçeneği altında bulunan Hızlı Biçimlendir sekmesi tıklanmalıdır. Bu sekme biçimlendirme işlemlerini hızlandıracaktır. Son olarak bu işlemler tamamlandıktan sonra başlat komutuna tıklanmalıdır. Böylece USB Flash Bellek biçimlendirme işlemleri başlamış olacaktır.

Flash Biçimlendirme Hatası Çözümü

USB Flash Bellek biçimlendirme işlemleri sırasında ''Windows biçimlendirmeyi başaramadı'' hatası alınabilir. Bu gibi durumlarda USB Flash Bellek biçimlendirme sorununu çözmek mümkündür. Bu hatalar genellikle virüslerden dolayı yaşanmaktadır. Bu problemin çözülmesinde 3 farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şu şekildedir:

1) USB Flash Bellek biçimlendirme hatalarında problemin çözülmesi için yapılabilecek ilk yöntem HP USB Disk Storage Format Tool yazılımıdır. Bu yazılım ile USB Flash Bellek biçimlendirme işlemleri gerçekleştirilebilir.

2) İkinci yöntem ise Windows ekranında yer alan Bilgisayarım dosyası çift tıklanmalıdır. USB Belleği gösteren sürücü sağ tıklanarak özellikler bölümünden donanım sekmesi seçilmelidir. Açılan pencerede USB bellek seçilmeli ve özellikler sekmesi tıklanmalıdır. Daha sonra ilkeler sekmesine tıklanarak ''performansı en iyi duruma getir'' kısmı seçilmeli ve Tamam sekmesi tıklanmalıdır. Bu işlemlerden sonra USB belleğinde tekrar sağ tıklanmalı ve Biçimlendir sekmesi seçilmelidir. Burada NTFS seçeneğinin eklenmiş olduğu görülür. Buradan NTFS dosya sistemi seçilerek Başlat butonu tıklanmalıdır. İşlem bittiği zaman USB bellek NTFS formatı ile formatlanmış olacaktır.

3) USB Flash Bellek biçimlendirme hatalarında ilk iki yöntem dışında bir başka yöntem daha bulunmaktadır. Üçüncü yöntemde şu işlemler sırası ile izlenmelidir:

Başlat > Çalıştır > Cmd > Diskpark > List Disk > Select Disk 1 (bu numara değişkenlik gösterebilir) > Clean > Create Partition Primary > Select Partition 1 > Active > Assign