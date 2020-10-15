Urgot Counter (Ct) - Urgot Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Urgot Lol oyununun önemli karakterlerinden biridir. Bu karakterle ya da karaktere karşı oynamayı düşünenlerin onunla alakalı tüm bilgileri bilmesi strateji kurmaları açısından oldukça önemlidir.

Urgot Counter

Urgot eski zamanlarda Noxus'lu bir cellat olarak görev yapmaktaydı. Ancak uğruna oldukça fazla insan öldürmüş olduğu İmparatorluk Urgot'a ihanet etti. Zaun'un derinliklerindeki hapishane olan Dehliz'e demir zincirler bağlanıp atıldı. Burada gücün gerçek anlamının ne olduğunu acı olsa da öğrendi. Şehirde baş gösteren bir kaosu fırsat bilip hapisten kaçan Urgot artık suçlularla savaşıyor. Kurbanlarını kendini etkisiz hale getiren zincirlerin üzerinde yükseltip onlara gereken acıyı yaşatıyor.

Urgot Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Nami

l Graves

l Tryndamere

l Bard

l Soraka

l Vayne

Urgot Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Ashe

l Graves

l Ryze

l Vayne

l Ornn

l Corki

Urgot Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Dehşet Saçar: Urgot'un saldırıları ile imha yetenekleri bacaklarından çıkan alevler ile gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde rakiplerine fiziksel zarar verebilir.

Çürüten Bomba: Patlama sayesinde düşmanları fiziksel hasara uğratır. Sonrasında ise hedef belirleyip buraya bomba atabilir.

İmha: Bu yeteneği ile Urgot hem kendini korur hem de düşmanlara silah sıkarak onların yavaşlamasını sağlar. Urgot'un önceliği yakında diğer yeteneklerine maruz kalan rakiplerdir.

Horgörü: Urgot bir yönde ilerler ve şampiyon olmayan rakiplerine oldukça büyük zararlar vermektedir. Eğer şampiyon olan bir rakip ile karşılaşırsa onu tutar ve uzağa fırlatır.

Ölümden Beter: Urgot düşman şampiyonu isabet alan bir kimyasal delgi atar. Eğer rakibinin sağlığı sınırın altına düşerse o zaman Urgot onun zayıf olduğunu düşünerek infaz eder.

Urgot Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Urgot güçlü rakipleri karşısında pek de başarılı değildir. Bu sebeple hangi rakiplerin karşısına çıkarılacağına dikkat edilmesi gerekir. Özellikle Nami karakterine karşı pek bir şansı yoktur.