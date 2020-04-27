Uragun’da makinelere karşı “Mayın Fırlatıcısı” kullanacağız

Oyunda kullanılacak silahlar ve beceriler arasında şunlar mevcut:

Hammerjump (Çekiç atlayışı) – Havaya yükselin ve bütün kudretiniz ile yere çakılarak kaçamayan düşmanların sonunu getirin

Railgun – oldukça güçlü ve yoğunlaşmış bir lazer fırlatan bu silah ile karşınıza çıkan tüm zırhları eriterek onları birer metal plakaya çevirin

Yörünge Saldırısı (Orbital Strike) – yörüngedeki istasyondan alacağınız yardım ile belirlediğiniz yere roket sürüsü yollayın

Mayın Tarlası – bulunduğunuz noktaya mayınlar yerleştirin ve size saldıran düşman robotların parçalara ayırın

Öldürücü Kaçış (Killing Dash) – savaşın yoğunluğundan bir süreliğine kaçın ancak kaçarken de önünüze çıkan her şeyi yok edin

Uragun, distopik bir dünyada geçen zorlu bir yukarıdan bakış shooter oyunu. Uragun'da oyuncular, yapay zekâ tarafından kontrol edilen makinelere karşı mücadele ederek onları zekâsı ile yenmeye çalışacak.

Oyundaki dünyada uzun yıllar boyunca insanlar gezegenin kaynaklarının çoğunu yapay zekâ tabanlı teknolojilerin geliştirilmesine adadı. Lakin bu süreçte maalesef etraflarındaki çevresel değişime dikkat etmeyi bıraktı. Doğal bir felaket sonrası tüm dünyadaki su seviyesinin yükselmesi bütün yaşam biçimini değiştirdi. Bu nedenle insanlık iç bölgelere göç etmek zorunda kaldı, ancak başarılı olmak için yapay zekâ tarafından yönetilen makinelerin yardımı çok önemliydi. İşte bu noktada yapay zekâ, daha fazla felaketi önlemek için insanlığı yok etmeye karar verdi.

Oyundaki haritalar dünyanın en büyük metropollerinin gerçek yerleşim planlarına dayanmaktadır. Oyuncular, Mech dediğimiz güçlü bir robotu kontrol ederek ünlü şehirlerin sokaklarına yayılan, yapay zekanın kontrolündeki süper zeki robot dalgalarına karşı mücadele edip düşmanların dünyanın en ünlü şehirlerini istila etmesini önleyeme çalışacaklar.

Uragun bu yılın ikinci çeyreğinden üçüncü çeyreğe geçiş döneminde Erken Erişim'e sunulacak. 2020'nin sonunda da PC için tam sürüm olarak çıkması planlanıyor.



