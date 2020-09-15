Uragun için yeni oynanış videosu yayınlandı

Dijital oyun etkinliklerinden biri olan ve organizatörlerin Eurogamer, Rock Paper Shotgun, VG247, Nintendo Life, USGamer, Digital Foundry ve GamesIndustry.biz ile ortaklık kurduğu PAX Online X EGX Digital'da tahminlere göre, bir milyona ulaşan oyuncunun katılımı oluyor. Bu festival 20 Eylül'e kadar sürecek.

Kool2Play stüdyosu da bu açıdan boş durmadı ve oyunculara, düzenli olarak güncellenen yeni demoyu indirip oynamaya imkânı sunarken aynı zamanda oyun yapımcılarından birinin yorumlarının yer aldığı yeni bir #PAXEGX oynanış videosu da hazırladı.

Oyunun Kreatif Direktörü Mariusz Leśniewski; "Uragun, her şeyden önce cephaneliğinizi ve becerilerinizi özgürce seçip onlarla yaratıcı kombinasyonlarından elde ederek eğleneceğiniz bir oyun. Yeni videoda, düşmanlarla başa çıkma şeklinin tamamen oyuncuya bağlı olduğunu göstermek istedik. Hızlı, içgüdüsel kararlar kesinlikle anahtardır" dedi.



Kool2Play YouTube kanalından ilgili video izlenebilir.



