MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriUragun için yeni oynanış videosu yayınlandı
GeriTeknoloji Uragun için yeni oynanış videosu yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 15.09.2020 - 07:12 | Son Güncelleme:

Uragun için yeni oynanış videosu yayınlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uragun için yeni oynanış videosu yayınlandı
Abone Olgoogle-news

PAX Online X EGX Digital'in bağımsız temsilcilerinden biri olan Uragun için içerik oluşturucuların yorumlarının yer aldığı yeni bir video yayımlandı

Dijital oyun etkinliklerinden biri olan ve organizatörlerin Eurogamer, Rock Paper Shotgun, VG247, Nintendo Life, USGamer, Digital Foundry ve GamesIndustry.biz ile ortaklık kurduğu PAX Online X EGX Digital'da tahminlere göre, bir milyona ulaşan oyuncunun katılımı oluyor. Bu festival 20 Eylül'e kadar sürecek.

Kool2Play stüdyosu da bu açıdan boş durmadı ve oyunculara, düzenli olarak güncellenen yeni demoyu indirip oynamaya imkânı sunarken aynı zamanda oyun yapımcılarından birinin yorumlarının yer aldığı yeni bir #PAXEGX oynanış videosu da hazırladı.

Oyunun Kreatif Direktörü Mariusz Leśniewski; "Uragun, her şeyden önce cephaneliğinizi ve becerilerinizi özgürce seçip onlarla yaratıcı kombinasyonlarından elde ederek eğleneceğiniz bir oyun. Yeni videoda, düşmanlarla başa çıkma şeklinin tamamen oyuncuya bağlı olduğunu göstermek istedik. Hızlı, içgüdüsel kararlar kesinlikle anahtardır" dedi.

Kool2Play YouTube kanalından ilgili video izlenebilir.

Samsung Portable T7 incelemesi Samsung, hem çok hızlı, hem de hafif, ince ve dayanıklı harici depolama çözümü Samsung Portable T7'yi Türkiye'de satışa sundu. 1 TB kapasitesi olan modeli yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle