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Teknoloji
Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:50 | Son Güncelleme:

Uragun için geri sayım sürüyor: Yeni demo içeriği yayında

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Uragun için geri sayım sürüyor: Yeni demo içeriği yayında
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Bağımsız bir oyunu geliştirici olan Kool2Play, yakında çıkacak oyunu Uragun'un yeni demosunu yayınladı. Yeni demo, oyunun temel mekaniklerini tanımak, devasa cephaneliği (yerçekimi topu dahil) denemek ve hepsinden önemlisi düşman bir yapay zekanın elinden Barselona limanını geri almak için bir fırsat sunuyor.

Uragun, rogue tarzı ilerlemeye sahip, mücadele gerektiren, tepeden görünümlü bir aksiyon oyunu. Demo sürümünde rogue tarzı oynanış mekaniği işleniyor.

Güçlü bir Mech'i kontrol eden oyuncular, ilk başta insanlığa hizmet etmesi için tasarlanmış ancak doğal felaketler ve küresel ısınma sonrasında insanlığın yok olması gerektiğine karar veren bir yapay zekanın kontrol ettiği çeşitli düşman robotlara karşı kendi soyunu korumaya çalışıyor.

Uragun için geri sayım sürüyor: Yeni demo içeriği yayında

2020'de Steam için Erken Erişim'e girecek olan Uragun'un konsol sürümü 2021'de yayınlanacak.

Kool2Play Stüdyo'nun Yaratıcı Yönetmeni Mariusz Leśniewski demo için şu açıklamayı yaptı:

"Bu demo, oyunumuza has savaş sisteminin tanıtımını sunan sadece ufak bir kısmı olsa da metrekare başına aksiyon yoğunluğuyla oldukça çarpıcı. Oyuncuları doğrudan savaşın sıcaklığına atan demoda, hayatta kalmak için göz açıp kapayıncaya kadar içgüdüsel kararlar vermek gerekiyor" dedi.

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