Ünlü Hacker Grubu Anonymous ile K-Pop bir arada

Günümüzde dijital dünyanın her yerinde hackerler bulunuyor. Şirketlere, kamu kuruluşlarına ya da kişisel verilere saldırılarda bulunan hackerlerin, siyaset ve eğlence arenasında da yeni yollar denediği görülüyor. Son olarak Amerika’daki #BlackLivesMatter protestolarında da çeşitli bağlantılarla hacktivist eylemler gerçekleştiren hacker gruplarının varlığına dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, sanal dünyada takipçi kitlesi ve itibar kazanmak için hacktivizm adı altında çalışmalar yürüten hacker gruplarının asıl amaçlarının farklı olduğunu dile getiriyor.

Hacktivizm Adı Altında Başka Amaçlar Taşınıyor

Hackerlerin, internet aktivizminde, politik bir gündemi veya sosyal değişimi teşvik etmek için bir sivil itaatsizlik biçimi olarak siber saldırı tekniklerini kullanması hacktivizm olarak görülüyor. Son 10 yılda hacker grupları arasında popülerliğini oluşturan bu anlayışın uygulanmasının arkasında ise başka nedenler yatıyor. Hacktivizme, özellikle büyük bir kitleyi arkasına almak isteyen ve yaptıkları eylemleri belli temellere dayandırarak masumlaştırıp sempati toplamak isteyen hacker gruplarının başvurduğunu belirten Tursun, toplumsal ya da siyasi olaylarda dijital dünyadaki hareketliliklerin çokça ses getirdiğini gören hackerlerin bunlardan yararlanarak bir kesimin sempatisi ve desteğini topladığını ve bu oluşan algı ile de bir sonraki saldırılarındaki çıkarlarını koruyabildiğini aktarıyor.

Ünlü Hacker Grubu ve K-Pop Yan Yana



Son dönemde Amerika’da gerçekleşen ırkçılık karşıtı protestolara karşı birçok ülke, şirket ve topluluk, #BlackLivesMatter desteklerini dijital dünyada gösterirken, ilginç bir birlikteliğe de tanık olundu. Kötü şöhrete sahip olan ve 2016 yılında parçalandığı düşünülen hacker grubu Anonymous ile tüm dünyada milyonlarca hayran kitlesine sahip olan Kore Pop Müzik grubu BTS’nin hayranlarının aynı saflarda yer aldığı düşünülüyor. Yeni Anonymous olarak 4Chan’in derinliklerinden çıkan QAnon adlı aşırı sağ hacker grubunun oluşturduğu dijital ordunun son dönemki birçok toplumsal olayda başı çektiğini belirten Gürsel Tursun, bu destek olaylarında da hacker grubu ile bir müzik grubunun yan yana oluyor olmasının bilinçli bir hareket olduğunu iddia ediyor. BTS grubu hayranlarının dijital ortamda verdikleri mücadeleye destek olduklarını belirten hackerlerin sempati toplamaya çalıştığını hatırlatan Tursun, bu dönemde gerçekleştirdikleri eylemlerle bir sonraki adımlarının temellerini attıklarını ve hatta bu süreçten sonrada en çok onları destekleyenlere zarar verebilecekleri konusunda uyarıyor.



