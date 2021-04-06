Ünlü bilim insanından 'uzaylı' açıklaması

Dünya dışı yaşam arayışı bilim dünyasının gündemindeki yerini koruyor.

Henüz Evrende yalnız olmadığımızı kanıtlar nitelikte bir keşfe imza atmadık.

ABD'li Profesör Dr. Michio Kaku'nun son açıklamaları bu konuyu yeniden bilim dünyasının bir numaralı gündemi haline getirdi.

Teorik fizik alanında 'Henry Semat Profesörü' ünvanlına sahip olan ABD'li Profesör Dr. Michio Kaku, uzaylılarla bu yüzyıl içinde temas kuracağımızı düşündüğünü açıkladı.

JAMES WEBB YENİ İMKANLAR SUNACAK

Ekim Ayında Hubble'ın yerini alacak James Webb Teleskobu sayesinde binlerce yeni gezegeni mercek altına alacağımızı belirten Kaku bir de uyarıda bulundu.

Kaku, daha önce Hawking'in de defalarca iddia ettiği gibi, uzaylı bir medeniyetin dost mu düşmen mı olacağının bilinemeyeceğinin altını çizdi.

"OLDUKÇA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Kaku, dünya dışı yaşam arayışında bu olasılık nedeniyle oldukça dikkatli olmamız gerektiğini sözlerine ekledi.

Bilim insanı "İspanyol keşifler Amerika kıtasını keşfettiklerinde yerlilerin başına neler geldiğini unutmamalıyız" dedi.