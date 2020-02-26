Üniversite-Sanayi iş birliğinde önemli adım

Proje kapsamında ilk yıl için 3 pilot bölgede, 14 üniversite ve sektörün önemli firmalarını partner olarak belirleyen Fanuc, gençlere toplamda 48 saatlik Robot ve CNC Temel Seviye Programlama Eğitimi verecek. Fanuc Akademi kapsamında verilecek eğitimler sonrasında öğrenciler, partner firmalarda staj yapma imkanı yakalayacak.

“Amacımız; yetkin öğrenciler yetiştirmek”



Otomasyon sektörünün ihtiyaçlarını tespit etmek, bu soruna en uygun çözümler üretmek ve ülke ekonomisine destek sunmak için yola çıktılarını söyleyen Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, 2023 yılında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefinde olan Türkiye için otomasyon ve robot kullanımının zorunluluk haline geldiğinin altını çizdi. Bu noktada proje kapsamında otomasyon ve robot kullanımı konusunda yetkin öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Yiğit, Türkiye’nin geleceğinin sanayide otomasyon kullanım yoğunluğunun artmasına ve buna bağlı olarak vasıflı eleman sayısının da artmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

“Üretim, gelişmişliğin ve iyi ekonomilerin özü”



Proje kapsamında Fanuc’un otomasyon sektöründeki en önemli probleme odaklandığını söyleyen Yiğit, “Geleceğin teknolojisini, geleceğin mesleğini yönettiğimiz iş süreçlerimizde bu eksikliğin nasıl giderilebileceği noktasında çıkış yolunun üniversite eğitimlerinin teoriden çok pratik eğitim ile desteklenmesi gerektiğini gördük. Daha okurken öğrencilere pratik eğitimler vererek aslında gençlerin iş hayatında çok daha iyi yerlere gelebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla da istihdama yapılan böylesi bir katkı ile de Türkiye ekonomisinin daha güçlü olacağını biliyoruz. Üretim, gelişmişliğin ve iyi ekonomilerin özü. Biz de nicelikten çok niteliğe önem vererek bu yıl ‘Fanuc ile Gelecek Şimdi’ projemizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Projenin özünün üniversite öğrencilerine yönelik bir mesleki eğitim ve staj programı olduğunu söyleyen Yiğit, “Amacımız; ‘üründe kalite, üretimde verimlilik’ temelinde yükselen yeni dönemin üretim şekli, otomasyon ve robot kullanımını Türkiye’de yaygınlaştırmak. Bunun için de öğrencilerin uluslararası nitelikte, tempolu bir teknolojik ortamda, son teknoloji endüstriyel robotları programlama ve çalıştırma konusunda birinci elden deneyim kazanmasına olanak sağlamak.” şeklinde konuştu.