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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 27.08.2020 - 07:40 | Son Güncelleme:

Üniversite öğrencilerinin ürettiği elektrikli otomobil tanıtıldı

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Üniversite öğrencilerinin ürettiği elektrikli otomobil tanıtıldı
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Türkiye'de bir üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde 30 öğrenciden oluşan "EVA Team" ekibinin, Bağcılar Belediyesi desteğiyle hazırladığı yüzde 100 yerli üretim elektrikli otomobil EVA-2 tanıtıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilgili üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan EVA Team, TÜBİTAK yarışmalarına katılmak için 2 yıl önce başlattığı projede hedef büyüttü.

İlki EVA 1 olarak isimlendirilen otomobille TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda Türkiye üçüncüsü olan ekip, EVA 2 ve EVA Otonom isimlerini verdikleri yeni elektrikli ve otonom araç geliştirdi.

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle tasarlanan EVA-2 ile EVA Otonom'un tanıtımı, üniversitenin Mahmutbey Teknoloji Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Akif Görentaş ise, bu tür projelerin zor olduğunu, sabır, çalışma ve emek istediğini belirterek, belediye olarak bu projelere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Etkinlikte test sürüşü yapılan araçlar beğeni aldı. 100 kilogram ağırlığı, 3.25 metre uzunluğu 23 kilogram motor ağırlığı bulunan aracın maksimum hızı ise 200 kilometreden oluşuyor.

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