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Teknoloji
Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

Üniversite öğrencilerine 6 GB internet

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Üniversite öğrencilerine 6 GB internet
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Turkcell, Yükseköğretim Kurulu’nun YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan üniversite öğrencilerine 6 GB’lık “Uzaktan Eğitime Destek Kotası" verilmesi kararına destek verdi. Üniversiteliler, Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’in Keşfet bölümünde bulunan ‘Kampüs Evimde’ kanalını takip ettikten sonra “6GB Paketinizi Aktifleyin” butonuna basarak kampanyadan yararlanabilecek

Turkcell abonesi olan üniversite öğrencilerinin bu internet paketinden yararlanmaları için, BiP’in Keşfet bölümündeki ‘Kampüs Evimde’ kanalını takip etmeleri gerekiyor. Kanalı takibe alan öğrenciler, “6GB Paketinizi Aktifleyin” butonuna bastıktan sonra 6GB internet kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanya kapsamında üniversite öğrencileri, YÖK Dersleri Platformu’nda ve yok.gov.tr’de yer alan üniversitelerin web sitelerinde yer alan çeşitli dijital ders içeriklerine, hatlarına tanımlanan 6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödemeden erişilebilecek. Destek paketi YÖK Dersleri Platformu'nun yanı sıra üniversitelerin sağladıkları ders içerikleri ve eğitimlerde de kullanılabilecek.

Uzaktan eğitim için 3 ay süreyle 6 GB ücretsiz internet
Uzaktan eğitim için 3 ay süreyle 6 GB ücretsiz internet

Turkcell daha önce, uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine mobil cihazlar üzerinden erişebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteği, aynı gün 6 GB’a çıkarmıştı. Evlerinde Turkcell sabit interneti kullanan öğrenci ve öğretmenlere destek amacıyla da EBA platformuna erişim hızlarını 100 MBit’e yükseltmişti. Derslerini TV’den takip etmek isteyen öğrenciler için de Turkcell’in yeni nesil televizyon platformu TV+’da EBA kullanımları için geçerli 10 GB ücretsiz data tanımlanmıştı. 

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