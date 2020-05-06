Unite ile ABBYY'den önemli iş birliği

Unite’ın dijital iş gücü servislerine ABBYY’nin içerik zekası yeteneklerinin eklenmesi; kurumların makine öğrenmesi ve doğal dil işleme teknolojileri ile işlerini dönüştürmelerine ve dijital çalışanlarını daha ileri bir seviyeye taşımalarına olanak sağlayacak. Unite, ABBYY’nin ürünlerini bulut platformu üzerinden kurumların ihtiyacına göre servis olarak ya da lisanslama modeli ile sunacak. Bu iş birliği ile Unite, ABBYY’nin Türkiye’deki tek bulut platformu iş ortağı oldu.

RPA ile iş süreçleri otomasyonu Türkiye’de kullanımı en hızlı büyüyen teknolojilerden biri. Unite, RPA’i Türkiye pazarına 2016 yılında sundu. Kullanımın (adaptasyonun) artması ile birlikte Unite; kişiler tarafından yapılan görevlerin otomatize edilmesi için doğal dil işleme, ses tanıma ve makine öğrenmesi gibi bilişsel teknolojileri de RPA ile birlikte uygulamaya başladı.

ABBYY ile yapılan iş ortaklığı sayesinde Unite artık; normalde bir insan işgücü ile ilişkili belge ve içerik kararına dayalı süreçlerin verimliliğinin ve kalitesinin önemli ölçüde artırmasını sağlayacak potansiyeli de adresleyecek.

İşletmelere hazır çözümler sunulacak

Bu ortaklık; Unite'ın, ABBYY'nin AI tarafından desteklenen, belge bilgilerinin yakalanması için işletmeye hazır çözümü ABBYY Flexicapture ile akıllı belge işleme çözümleri (fatura, form, sözleşme) sunmasını sağlayacak.

Unite’in bulut tabanlı dijital işgücü hizmetleri, hızlı uçtan uca işlem süresinden ve çok kanallı belge bilgi yakalama özelliğinden de faydalanacak. Böylece bir şirkete farklı kanallardan ulaşan binlerce farklı tipte ve içerikte belge, dakikalar içinde tanımlanarak yönlendirilecek, hatta içeriğindeki bilgiye göre gerekli karar dijital iş gücü tarafından alınabilecek.

Yine bu iş ortaklığı ile Unite, Blue Prism ve Uipath gibi global RPA tedarikçilerine dair sahip olduğu derin know-how ve geniş deneyimini, ABBYY’nin yapay zeka odaklı imaj yakalama teknolojisi ile birleştirerek; müşteri deneyimini geliştirecek ve kurumsal verimliliği artıracak sonuçlar elde edecek. Aynı zamanda dijital iş gücünün eriştiği iş süreçleri de genişleyecek.

Şirketlere RPA servislerinin verilmesi, geliştirilmesi ve eğitimleri konularında uzmanlaşan Unite, yapılan iş ortaklığı sonucunda ABBYY’nin içerik zekası ürünlerinin entegrasyonu ile müşterilerine yeni bilişsel yeteneklerin sunulmasını sağlayacak.

Unite’nin lider RaaS (Robot as a Service – ‘hizmet olarak robot’ modeli) bulut tabanlı otomasyon platformları, ABBYY’nin innovatif ürünlerini güçlendirerek; operasyonları çok daha hızlı hale getirecek , uçtan uca Dijital BPS çözümleri sağlayacak içerik zekası hizmetlerini kapsıyor.