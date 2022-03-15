UMA coin nedir?

Haberin Devamı

Protokol, bir karşı tarafın faiz ödemeleri veya temettüler ile herhangi bir sermaye kazancı veya amortismanı dahil olmak üzere belirli bir dayanak varlığın toplam getirisini ödediği ikili bir sözleşme olan Toplam Getiri Swap olarak bilinen bir model kullanır. Tersine, karşı taraf düzenli bir sabit nakit akışı öder. Dayanak varlığa genellikle referans varlık denir ve takas, gelecekte belirli bir tarihte ödenir ve sonlandırılır.



UMA belirteci öncelikle protokol yönetimi için kullanılır ve belirteç sahibine, Veri Doğrulama Mekanizmasına (DVM) yapılan yükseltmeler gibi yönetişim kararlarında oy kullanma, yeni sentetik varlıklar oluşturma ve tasfiye edilmiş teminat üzerindeki anlaşmazlıkları çözme hakkı verir.



Her oylama yapıldığında, toplam token arzı %0,05 oranında şişirilir ve yalnızca çoğunluk ile oy verenlere dağıtılır. Kaybeden tarafa oy vermek veya oy vermemek, dolaylı olarak kişinin jeton stoklarının seyreltilmesine yol açacaktır.