MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriUluslararası Uzay İstasyonu yörüngesini değiştirebilir
GeriTeknoloji Uluslararası Uzay İstasyonu yörüngesini değiştirebilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Uluslararası Uzay İstasyonu yörüngesini değiştirebilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uluslararası Uzay İstasyonu yörüngesini değiştirebilir
Abone Olgoogle-news

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çarpışma riski sebebiyle yörüngesinin değişebileceğini açıkladı.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos bugün yaptığı açıklamada, enkaza dönen bir ABD uydusunun Uluslararası Uzay İstasyonu'yla (ISS) çarpışma riski olduğunu ve bu sebeple ISSin yörüngesinin yeniden düzenlenebileceğini duyurdu.

Roscosmos, 14 Eylül 2020 Pazartesi, Moskova saatiyle 02.23’te, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun ’uzay enkazı olarak adlandırılan BRICSat-2 uydusuna yaklaşması bekleniyor açıklamasını yaptı. Olası bir çarpışma riskini değerlendiren uzmanlar, yörünge değiştirmek için yapılması planlanan manevranın, 14 Eylül 2020 Moskova saatiyle 00.00 ile 01.00 arasında öngörüldüğünü ifade etti.

Roscosmos, ABD Donanması tarafından işletilen deneysel bir iletişim uydusu olan BRICSat-2’nin 2019 yılında SpaceX’in Falcon Heavy roketi tarafından yörüngeye fırlatıldığını belirtti.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle