Uluslararası TestIstanbul Konferansı 8 Ekim'de kapılarını açıyor

Toplam 6 Keynote ve 30 konuşmacının 25’in üzerinde oturumda katılımcılarla bir araya geleceği konferansta, Continuous Delivery, DevOps ve Yazılım Geliştirme konularında dünyanın önde gelen isimlerinden Dave Farley, yazılım mühendisliği dinamiklerini masaya yatıracak. Test.ai’nin ana mühendisi Tariq King de yapay zekanın yazılım testinde nasıl kullanılabileceğini anlatacak.

Bu yıl konferansın ana teması Test ve Test Otomasyonunda Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) olacak. Alt tema olarak da Sürekli Test, Sürekli Entegrasyon ve DevOps konuları ele alınacak. Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen’in “Sihire Karşı Test: Test Odaklı Geliştirme (TDD) Kodunuzdaki İllüzyonu Nasıl Bozacak!” açılış konuşmasıyla başlayacak konferansta, dünyanın önde gelen sektör uzmanlarından uygulamaların test süreçlerini tamamen botlar tarafından sağlayan Test.ai’nin ana mühendisi Tariq King, keynote konuşmasında yapay zekanın yazılım testinde nasıl kullanılabileceğini ve şirket olarak nasıl kullandıklarını anlatacak.

Continuous Delivery, DevOps ve Yazılım Geliştirme konularında dünyanın önde gelen isimlerinden biri kabul edilen, danışman, kanaat önderi Continuous Delivery kitabının ortak yazarı Dave Farley, “Yazılım Mühendisliği: Zanaatkarlık Yeterli Değil” başlıklı keynote konuşmasıyla sektör profesyonelleri ve geliştiriciler için yazılım mühendisliği dinamiklerini masaya yatıracak. Ayrıca Farley, konferanstan 1 hafta sonra da yazılım geliştirmede önemli bir teknik pratik olan Deployment Pipeline konusunda İleri Seviye Deployment Pipeline Teknikleri Eğitimini virtual ortamda vererek bu alanda yetkinliğini artırmak isteyen IT profesyonellerine önemli bir fırsat sunacak.

Uygulama performansı izleme, yazılım geliştirme, yazılım testi, API testi ve API yönetimi için araçlar sunan SmartBear’de mühendislik direktörü olarak görev alan Andrii Dyznia da konferansın ilgi çekici konuşmacıları arasında yer alıyor. Candy Crush gibi dünyanın en çok satan oyunlarını geliştiren King’de mühendislik müdürü ve Spotify’da teknik program müdürü olarak görev alan Dyznia, konferansta “Dağları Yerinden Oynatabilen Ekip” başlıklı bir konuşma yapacak.



