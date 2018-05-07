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Uluslararası Telefon Çağrıları için Ülke Kodları

#Ülke Kodları#Ülke Telefon Kodları#Uluslararası Telefon Çağrıları
Uluslararası Telefon Çağrıları için Ülke Kodları

Uluslararası telefon kodlarını kullanarak yurt dışında herhangi bir ülkeye arama yapabilirsiniz. İşte ülke kodları...

ÜlkeKoduÜlkeKodu
ABD1Letonya371
Afganistan93Liberya231
Almanya49Libya218
Amerikan Samoa684Lihtenstayn41
Andorra376Litvanya370
Angola244Lübnan961
Anguilla1264Lüksemburg352
Antigua1268Macaristan36
Arjantin54Madagaskar261
Arnavutluk355Makao853
Aruba297Makedonya389
Asension247Malavi265
Avustralya61Maldiv Adaları960
Avusturya43Malezya60
Azerbaycan994Mali223
Azor-Mader Adaları351Malta356
BAE971Mariyan Adaları1670
Bahama1242Malsar Adaları692
Bahreyn973Martinik596
Bangladeş880Meksika52
Barbados1246Merkezi Afrika Cum.236
Batı Samoa685Mıkronezya691
Belçika32Mısır20
Belize501Moğolistan976
Benin229Moldovya373
Bermuda1441Monaco377
Beyaz Rusya375Montserrat1664
Bolivya591Moris Adaları230
Bosna Hersek387Moritanya222
Botsvana267Mozambik258
Brezılya55Nakhodka7504915
Brıtısh Vırgın Adl.1284Nakhodka750492
Bruney673Namibya264
Bulgaristan359Nauru Adası 674
Burkına Faso226Nepal977
Burma95Nijer227
Burundı257Nijerya234
Butan975Nikaragua505
 Cad235Niue Adaları683
Cebelitarık350Norfolk Adaları672
Çek Cum.420Norveç47
Cezayir213Özbekistan998
Cibuti253Pakistan92
Çin86Palau680
Cook Adası682Panama507
Danimarka45Papua Yeni Gine675
Dıego Garsıa246Paraguay595
Dominik1767Peru51
Dominik Cum.1809Polonya48
Ekvator593Portekiz351
 Ekvator Gine240Porto Riko1787
El Salvador503Radıus750996
Endonezya62Reunyon262
Erıtre291Romanya40
Ermenistan374Ruanda250
Estonya372Rusya Federasyonu7
 Etiyopya251Sakhalın750440
Falkland Adl.500Sakhalın7504416
Faroe Adaları298Sakhalın750442
Fas212Sakhalın750443
Fiji679San Marıno378
Fildişi Sahili225Sao Tome &Prıncıpe239
Filipinler63Senegal221
Finlandiya358Seysel248
Fransa33Sierra Leone232
Fransız Guyanası594Şili56
Fransız Polenazyası689Singapur65
Gabon241Slovak Cum.421
Gambia220 Slovenya386
Gana233Solomon Adaları677
Gine224Somali252
Gine Bissau245Sri Lanka94
Grenada1473St.Helena290
Grönland299St.Kıttıs&Nevıs1869
Guadalup590St. Lucia1758
Guam1671St. Marten5995
Guatemala502St.Piyer&Mikelon508
Güney Afrika Cum.27St.Vıncent&Grenada1784
Güney Kore82Sudan249
Gürcistan995Surinam597
Güyana592Suriye963
Haiti509Suudi Arabistan966
Hindistan91Svaziland268
Hırvatistan385Tacikistan7
Hollanda31Tanzanya255
Hollanda Antilleri599Tataristan7843
Honduras504Tatıncom7513
Hongkong852Tayland66
Irak964 Tayvan 886
İngiltere44Togo228
İran98Tokelan690
İrlanda353Tonga676
İspanya34Trinidad&Tobago1868
İsrail972Tunus216
İsveç46Türkiye90
İsviçre41Türkmenistan993
İtalya39Turks&Caıcos Adl.1649
İzlanda354Tuvalu688
Jamaika1876U.S.Vırgın Adası1340
Japonya81Uganda256
Kamboçya855Ukrayna380
Kamerun237Umman968
Kanada1Uraguay598
Kap Verd238Ürdün962
Katar974Vallis Fununa Adl.681
Kayman Adaları1345Venezuela58
Kazakistan7Vietnam84
Kenya254Yemen Arap Cum.967
Kırgızistan996Yemen Halk Cum.969
Kırıbatı686Yeni Hebritler678
Kolombiya57Yeni Kaledonya687
Komor Adaları269Yeni Zelenda64
Kongo242Yugoslavya381
Kosta Rika506Yunanistan30
Küba53Zaire243
Kuveyt965Zambiya260
Kuzey Kore850Zanzibar259
Lao Dem. Halk Cum.856Zimbabve263
Lesotho266  

 

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