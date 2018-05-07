Uluslararası Telefon Çağrıları için Ülke Kodları

|Ülke
|Kodu
|Ülke
|Kodu
|ABD
|1
|Letonya
|371
|Afganistan
|93
|Liberya
|231
|Almanya
|49
|Libya
|218
|Amerikan Samoa
|684
|Lihtenstayn
|41
|Andorra
|376
|Litvanya
|370
|Angola
|244
|Lübnan
|961
|Anguilla
|1264
|Lüksemburg
|352
|Antigua
|1268
|Macaristan
|36
|Arjantin
|54
|Madagaskar
|261
|Arnavutluk
|355
|Makao
|853
|Aruba
|297
|Makedonya
|389
|Asension
|247
|Malavi
|265
|Avustralya
|61
|Maldiv Adaları
|960
|Avusturya
|43
|Malezya
|60
|Azerbaycan
|994
|Mali
|223
|Azor-Mader Adaları
|351
|Malta
|356
|BAE
|971
|Mariyan Adaları
|1670
|Bahama
|1242
|Malsar Adaları
|692
|Bahreyn
|973
|Martinik
|596
|Bangladeş
|880
|Meksika
|52
|Barbados
|1246
|Merkezi Afrika Cum.
|236
|Batı Samoa
|685
|Mıkronezya
|691
|Belçika
|32
|Mısır
|20
|Belize
|501
|Moğolistan
|976
|Benin
|229
|Moldovya
|373
|Bermuda
|1441
|Monaco
|377
|Beyaz Rusya
|375
|Montserrat
|1664
|Bolivya
|591
|Moris Adaları
|230
|Bosna Hersek
|387
|Moritanya
|222
|Botsvana
|267
|Mozambik
|258
|Brezılya
|55
|Nakhodka
|7504915
|Brıtısh Vırgın Adl.
|1284
|Nakhodka
|750492
|Bruney
|673
|Namibya
|264
|Bulgaristan
|359
|Nauru Adası
|674
|Burkına Faso
|226
|Nepal
|977
|Burma
|95
|Nijer
|227
|Burundı
|257
|Nijerya
|234
|Butan
|975
|Nikaragua
|505
|Cad
|235
|Niue Adaları
|683
|Cebelitarık
|350
|Norfolk Adaları
|672
|Çek Cum.
|420
|Norveç
|47
|Cezayir
|213
|Özbekistan
|998
|Cibuti
|253
|Pakistan
|92
|Çin
|86
|Palau
|680
|Cook Adası
|682
|Panama
|507
|Danimarka
|45
|Papua Yeni Gine
|675
|Dıego Garsıa
|246
|Paraguay
|595
|Dominik
|1767
|Peru
|51
|Dominik Cum.
|1809
|Polonya
|48
|Ekvator
|593
|Portekiz
|351
|Ekvator Gine
|240
|Porto Riko
|1787
|El Salvador
|503
|Radıus
|750996
|Endonezya
|62
|Reunyon
|262
|Erıtre
|291
|Romanya
|40
|Ermenistan
|374
|Ruanda
|250
|Estonya
|372
|Rusya Federasyonu
|7
|Etiyopya
|251
|Sakhalın
|750440
|Falkland Adl.
|500
|Sakhalın
|7504416
|Faroe Adaları
|298
|Sakhalın
|750442
|Fas
|212
|Sakhalın
|750443
|Fiji
|679
|San Marıno
|378
|Fildişi Sahili
|225
|Sao Tome &Prıncıpe
|239
|Filipinler
|63
|Senegal
|221
|Finlandiya
|358
|Seysel
|248
|Fransa
|33
|Sierra Leone
|232
|Fransız Guyanası
|594
|Şili
|56
|Fransız Polenazyası
|689
|Singapur
|65
|Gabon
|241
|Slovak Cum.
|421
|Gambia
|220
|Slovenya
|386
|Gana
|233
|Solomon Adaları
|677
|Gine
|224
|Somali
|252
|Gine Bissau
|245
|Sri Lanka
|94
|Grenada
|1473
|St.Helena
|290
|Grönland
|299
|St.Kıttıs&Nevıs
|1869
|Guadalup
|590
|St. Lucia
|1758
|Guam
|1671
|St. Marten
|5995
|Guatemala
|502
|St.Piyer&Mikelon
|508
|Güney Afrika Cum.
|27
|St.Vıncent&Grenada
|1784
|Güney Kore
|82
|Sudan
|249
|Gürcistan
|995
|Surinam
|597
|Güyana
|592
|Suriye
|963
|Haiti
|509
|Suudi Arabistan
|966
|Hindistan
|91
|Svaziland
|268
|Hırvatistan
|385
|Tacikistan
|7
|Hollanda
|31
|Tanzanya
|255
|Hollanda Antilleri
|599
|Tataristan
|7843
|Honduras
|504
|Tatıncom
|7513
|Hongkong
|852
|Tayland
|66
|Irak
|964
|Tayvan
|886
|İngiltere
|44
|Togo
|228
|İran
|98
|Tokelan
|690
|İrlanda
|353
|Tonga
|676
|İspanya
|34
|Trinidad&Tobago
|1868
|İsrail
|972
|Tunus
|216
|İsveç
|46
|Türkiye
|90
|İsviçre
|41
|Türkmenistan
|993
|İtalya
|39
|Turks&Caıcos Adl.
|1649
|İzlanda
|354
|Tuvalu
|688
|Jamaika
|1876
|U.S.Vırgın Adası
|1340
|Japonya
|81
|Uganda
|256
|Kamboçya
|855
|Ukrayna
|380
|Kamerun
|237
|Umman
|968
|Kanada
|1
|Uraguay
|598
|Kap Verd
|238
|Ürdün
|962
|Katar
|974
|Vallis Fununa Adl.
|681
|Kayman Adaları
|1345
|Venezuela
|58
|Kazakistan
|7
|Vietnam
|84
|Kenya
|254
|Yemen Arap Cum.
|967
|Kırgızistan
|996
|Yemen Halk Cum.
|969
|Kırıbatı
|686
|Yeni Hebritler
|678
|Kolombiya
|57
|Yeni Kaledonya
|687
|Komor Adaları
|269
|Yeni Zelenda
|64
|Kongo
|242
|Yugoslavya
|381
|Kosta Rika
|506
|Yunanistan
|30
|Küba
|53
|Zaire
|243
|Kuveyt
|965
|Zambiya
|260
|Kuzey Kore
|850
|Zanzibar
|259
|Lao Dem. Halk Cum.
|856
|Zimbabve
|263
|Lesotho
|266