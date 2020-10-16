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A.A.
Haber Giriş: 16.10.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

'Uluslararası patent başvurularında dünyada 13. sıraya yükseldik'

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'Uluslararası patent başvurularında dünyada 13. sıraya yükseldik'
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da  “Patentle Türkiye - 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni”nde konuştu.

Bakan Varank, "Küresel patent başvurularında üst basamaklara çıktığınızda, patentin 'devler ligi'ne girmiş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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