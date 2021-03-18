Uluslararası James Dyson Ödülü için başvurular başladı

Geçtiğimiz yıl rekor katılımla gerçekleşen, mühendislerin dünyayı değiştirme gücünü göstermeyi amaçlayıp, teknoloji yoluyla bir soruna çözüm bularak yaşamları iyileştirmenin yeni yollarını keşfetmeye teşvik eden James Dyson Ödülü’nün 2021 yılı başvuruları başladı.

James Dyson Vakfı’nın yürüttüğü tasarım ve mühendislik yarışması, yaratıcı ve girişimci lisans öğrencilerini ve yeni mezunları "Bir soruna çözüm sunan icat" oluşturmaları konusunda destekliyor. Projenin başladığı 2005 yılından bu yana 12.000'den fazla başvuru alan ve bu sene Polonya’nın da dahil olmasıyla 28 ülke ve bölgenin katılımıyla gerçekleşecek “James Dyson Ödülü”, genç mühendislere tasarımlarıyla dünyayı değiştirme fırsatı sunuyor.

2020 yılı Kazananları

2020 yılı James Dyson Ödülü’nü, evde kullanılabilen meme kanseri tarama cihazı ve yenilenebilir elektrik üreten madde projeleri kazandı. Her biri 30 bin sterlinle ödüllendirilen iki proje, meme kanseri taramalarını kaçıran kadınlar ve etkili bir şekilde yenilenebilir enerji üretmek için sürdürülebilir yöntemler gibi küresel öneme sahip önemli sorunlara çözüm sunuyor.

The Blue Box projesi, 2020 James Dyson Ödülü'nün uluslararası kazananı oldu. 23 yaşındaki Judit Giró Benet tarafından icat edilen bu buluşla, evde idrar örneği kullanılarak meme kanseri tespit edilebiliyor.

2020 James Dyson Ödülü’nün ilk Sürdürülebilirlik Ödülü kazananı 27 yaşındaki Carvey Ehren Maigue tarafından icat edilen AuREUS System Technology projesi, atık mahsulden yapılmış yeni bir maddeyle UV ışığını yenilenebilir enerjiye dönüştürüyor.

James Dyson Ödülü hakkında bunları biliyor muydunuz?

Şirketin kurucusu James Dyson, James Dyson Vakfı ve Dyson aracılığıyla mühendislik eğitimini ve diğer hayır amaçlı faaliyetleri desteklemek için 125 milyon sterlin üzerinde bağışta bulunmuştur.

James Dyson Ödülü, bu yıl Polonya'da ilk kez olmak üzere toplam 28 ülke ve bölgede hayata geçmektedir.

2005 yılında ilk kez düzenlenmesinden bu yana, ödül genç mucitlerden 12.000'den fazla başvuru almıştır.

Ödül, dünya çapında yaklaşık 250 buluşu para ödülü ile desteklemiştir.

Yeni kurulan şirketlerin yüzde 90’ının başarısız olduğu bir dünyada ödülün uluslararası kazananların yüzde 65'i buluşlarını ticarileştiriyor.