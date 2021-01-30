Ultimate Epic Battle Simulator ücretsiz oldu

Geniş bir savaş alanı üzerinde düşmanlarınızla mücadele ettiğiniz ve yapısı itibariyle Totally Accurate Battle Simulator'u anımsatan Ultimate Epic Battle Simulator, 1 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak oyunculara dağıtılacak.

OYUNUN HİKAYESİ

Sınırsız bir savaş alanında binlerce asker Roma ordusuyla karşı karşıya geliyor. Bu oyundaki ana odak noktası, oyuncuya yapabilecekleri konusunda hiçbir kısıtlama getirmemesi. Bu yüzden savaştaki birim sayısında bir sınırlama yok. 100 bin birimlik bir savaşın neye benzediğini görmek gerçekten ilginç.

Ultimate Epic Battle Simulator’ü 1 Şubat saat 21.00'den itibaren yeniden ücretli hale gelecek.



MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows Vista veya daha yeni bir Windows sürümü

İşlemci: Intel Core i5 4590, AMD FX 8320 ya da daha yeni bir işlemci modeli

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan