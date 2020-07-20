Ulaşımda yeni dönem: Elektrikli bisikletler

Gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülkede şehir içi trafiği, artık artan nüfusu karşılayamaz hale geldi. Hatta birçok büyük şehirde, şehir merkezlerine araç girişleri yasaklanıyor. Artan bu trafik yoğunluğu, vatandaşların yaşam kalitesinde de düşüşe neden oluyor. Bu nedenle yakın gelecekte ulaşımda köklü bir dönüşüme ihtiyacımız var.

Uber ve Lyft gibi şirketlerin sunduğu taksi ve paylaşımlı araç ekosistemi, ulaşımda önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak bu da trafikteki otomobillerin sayısının azalmasında pek de etkili olmuyor. Özellikle de koronavirüs döneminde insanların toplu taşımalardan uzaklaşıp kendi araçlarını daha çok tercih etmeleri, trafik yoğunluğunda normalin üstünde bir artışa neden oluyor.

Yapılan araştırmalar, dünya çapındaki otomobil yolculuklarının yüzde 40’ının 5 km altı mesafeler için yapıldığını gösteriyor. Elektrikli scooterların 20-30 km, elektrikli bisikletlerin 40-50 km’lik menzilleri de hesaba katıldığında, aslında bu ulaşım araçlarının otomobillere göre çok daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca otomobillere kıyasla ulaşımın çok daha ucuz olması, maliyet anlamında da önemli bir artı olarak karşımıza çıkıyor.

Elektrikli bisiklet ve scooter sektöründe Xiaomi, Cowboy gibi dev şirketler yeni modeller geliştirerek, menzil ve şarj süresinde iyileştirmelerin yanı sıra sürüş ekranlarıyla da yenilikler yapıyor. Bluetooth ile sürücülerin telefonuna da bağlanabilen modeller, sürücülere bilgilendirmeler yaparak güvenli bir sürüş sağlıyor.

Elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter sektöründe yaşanan gelişmeler, trafikteki otomobil yoğunluğunu azaltma konusunda büyük umutlar vadediyor. Sürekli olarak büyüyen elektrikli bisiklet sektöründe, Avrupa’da yılda 2 milyon 750 bin adet elektrikli bisiklet satışı gerçekleşiyor. Avrupa Birliği sınırları içindeki toplam elektrikli bisiklet sayısının ise 10-12 milyon adet olduğu tahmin ediliyor. Büyüme hızı ivmelenerek artacak olan bu sektörde, 2030 yılı itibariyle sayının 60 milyonlara ulaşılması bekleniyor. Elektrikli bisiklet fiyatlarında yaşanan düşüş de sektördeki büyümede önemli bir rol oynuyor.

Günümüzde elektrikli bisiklet maliyetlerinin yüzde 70 ila 80’lik kısmını batarya sistemi ve elektrik motoru oluşturuyor. Elektrikli scooterlarda ortalama fiyat 500 dolar seviyelerindeyken, elektrikli bisikletlerde 2500 dolarlık orta seviye modeller yer alıyor. Batarya teknolojisinde yaşanan gelişmelerle batarya maliyetlerinin hızlı bir şekilde azalmaya devam etmesi, elektrikli bisikletlerin de hızlı bir şekilde ucuzlamaya devam edeceğini gösteriyor.

Ortalama bir kullanımda bir elektrikli scooterın yatırım geri dönüş süresi 5 ay. Ancak bu scooterların bataryalarının verimli kullanım ömürlerinin 1-1,5 yıl olması, sektördeki araçların halen geliştirilmesi gerektiğini de ortaya koyuyor.

Burak Kesayak

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