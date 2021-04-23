UDF dosyası nedir ve nasıl açılır? UDF dosyası açma işlemi ve program önerisi

UDF uzantısı dediğimiz şey aslında bir dosya uzantısıdır. UDF dosyası Adalet Bakanlığı veri tabanının kayıt altına aldığı bir dosya türü olmaktadır.

UDF Dosyası Nedir?

UDF dosya uzantılarından bir tanesidir. UYAP bünyesinde yer alan dosyalarda kullanılmaktadır. UYAP ise ülkemizde Adalet Bakanlığı ile birlikte çeşitli ulusal yargı ağı birimleri arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Bunlar dışında Adalet Bakanlığından veya çeşitli yargı sistemlerinden iyi veya kötü işlem gören kişilerin kendisi ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesine de yardımcı olmaktadır. Ayrıca UYAP açılımı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olmaktadır.

Bu sistem ile vatandaşlar resmi kurumlardan faydalanmaktadır. Ayrıca birçok hukuki mücadeleler veren vatandaşlar da kendisi ile ilgili bu hukuki süreçleri buradan takip etmektedir. Bu UYAP sisteminde bulunan dosyalarda UDF uzantısı kullanılır. Fakat farklı bir sistem olmasından dolayı bilgisayarlarda bazı programlar yok ise açılmayabilir.

UDF Dosyası Nasıl Açılır?

UDF dosyalar çoğu zaman uygun program olmayan bilgisayarlarda açılmamaktadır. Bunun için bazı programların bilgisayarlara yüklenmesi gerekmektedir. Bu programların yüklenmesi ile UDF uzantılı dosyaların açılımı kolaylaşacaktır.

Bunun dışında UDF dosyalarını açmak için UYAP resmi sitesine girilmesi gerekir. Site üzerinden bazı adımlar takip edilerek de UDF dosyalarını açmak mümkündür.

UDF Dosyası Açma İşlemi

UDF uzantılı dosyaları UYAP Doküman Editörü şeklinde hazırlanmış olan program ile açmak mümkündür. Fakat bu programı yükleyebilmek için JAVA indirmek gerekir. UYAP Doküman .zip uzantılı sıkıştırılmış bir şekilde gelir. Zip uzantılı dosyalar ise WinRAR programı ile çalışmaktadır. Dosyanın kurulumun yapılırken ise dosyalar çift tıklamak yerine sap tıklayarak yönetici olarak başlat veya çalıştır seçeneği seçilmelidir. Bu şekilde siyah ekran hatası da alınmamış olunur.

UDF Dosyası Açma Programı

UYAP resmi sitesi üzerinden UDF uzantılı dosyaları açabilmek için şu adımların takip edilmesi gerekir:

- UDF uzantılı dosyayı açabilmek için www.uyap.gov.tr siteye girmek gerekir.

- Buradan UYAP Destek başlık altında UYAP Editör yazan seçenek tıklanır.

- UYAP Editör yazan kısma tıklandıktan sonra program inmeye başlayacaktır.

- Daha sonra indirilen uyap.zip dosyası boş bir klasöre atılır. Dosya üzerinde sağ tıklanıp Extract Here kısma basılır.

- UKI_V5.0.0.exe dosyası gelecektir. Bu dosyaya sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır seçeneği seçilir.

- Karşılaşılan iki soru için de İleri seçeneği tıklanır.

- Gelen pencerede yükle seçeneği seçilir.