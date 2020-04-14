Ücretsiz SIM kart teslimatı başlıyor

Belirtilen kriterlere uyan faturalı ve faturasız bireysel Vodafone müşterilerinin SIM kart değişiklik taleplerini Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetlerine iletmeleri yeterli oluyor. Yeni SIM kart, müşterinin belirttiği adrese kargoyla ücretsiz teslim ediliyor. Vodafone, bugüne kadar 100’ü aşkın müşterisine ücretsiz SIM kart teslimatı gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Vodafone olarak, bu zor günlerde de müşterilerimizin yanındayız. Herhangi bir sebeple SIM kartını kaybeden ya da SIM kartı arızalanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kullanıcılar, yaş sınırına bakılmaksızın herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar, dışarı çıkamayan sağlık personeli, askeri personel ve engelli bireyler için ücretsiz SIM kart teslimatı yapıyoruz. Koronavirüsle mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”