Ücretsiz en iyi video çekme programı önerileri

Kullanıcılar bilgisayarlar üzerinden video çekmek ve bu videoları göstermek için video arayışı içindedir. Bu programlar içerisinden birçoğu ücretsiz olup kolaylıkla video çekme işlemleri tamamlanmaktadır.

Ücretsiz En İyi Video Çekme Programı Önerileri

Günümüzde birçok kullanıcı internet üzerinden birçok işlemler yapmaktadır. Bu işlemlerden birisi de video çekme veya videoları ekranına kaydetme işlemleridir. Video çekme işlemlerini uygulamak oldukça kolaydır. Bunun için ücretsiz olarak uygulanan birçok video çekme programı bulunmaktadır. Bu programlar ile videoları ücretsiz bir şekilde çekip ekrana kaydetmek ise mümkündür. Ücretsiz video çekme programlarından bazılarını sizlere açıkladık.

Camtasia

Camtasia ülkemizde en çok kullanılan ve tercih edilen ekran videosu kaydetme programlarından birisidir. İnternet üzerinde birçok yerde logosunu görmek mümkündür. Ekran videolarını alıp kolaylıkla indirmek ve kurgulayabilmek için kullanılan programlardan bir tanesidir. Ayrıca büyük ölçekli videoları çıkarmayı sağlayan Camtasia kodekleri sayesinde de çok düşük boyutlu videoları da çıkarmaktadır.

İSpring Free Cam

İSpring Free Cam özellikle video dersler ve e-öğretim sunumlarının oluşturulması için kullanılan bir programdır. Tüm ekran kaydı yapmanızı sağlamasının yanında tek bir pencere kaydı yapılmasını da sağlar. Mikrofon ile ses kaydının yapılması da oldukça kolaydır.

Screencast O Matic

Dünyada birçok kişi tarafından tercik edilen Screencast O Matic genel olarak eğitim sektöründe tercih edilen bir uygulamadır. Eğitim sunum ve seminerlerinde bu program kullanılmaktadır. Ekran kayıtlarının yapılması oldukça kolaydır. Ayrıca Screencast O Matic montaj ve kurgu işleri de kolaylıkla yapılabilir.

Screenflow by Telestream

Bu program sadece Mac kullanıcıları için uygulanan programdır. ​​​​​​​Screenflow by Telestream programı ekran videoyu alıp tek bir dosya halinde kullanıcılara sunmaktadır. Bu videoyu düzenleyip hazır hale getirmek ise mümkündür.

TinyTake

TinyTake hem Windows için hem de Mac için kullanılan ücretsiz ekran yakalama ve video kaydetme programıdır. Bu program ile ekran görüntüsünü veya videoları kaydetmek ve paylaşmak mümkündür.

EzVid

İlk yapay akıllı video yaratıcısı ve ses sentezi ile desteklenen video programı ​​​​​​​EzVid'dir. Bunun yanında web içerik oluşturma metotları en şık tasarlanmış programdır.

CamStudio

CamStudio ekran, ses gibi etkinliklerin bilgisayarlara kaydedilmesini ve AVI videolar oluşturulmasını sağlar. AVI'leri düşük boyutlu, kaliteli ve Streaming Flash videoları haline getirmesini sağlar. CamStudio programı ile birçok işlem yapılmaktadır. Bu işlemler şunlardır:

- Tanıtım videoları oluşturulabilir.

- Dizi videosu oluşturulabilir.

- Okulla için video eğitimleri oluşturulabilir.

- Teknik destek çalışanları için bir çözüm olabilir. Bu sayede hazır videolar ile müşterilere destek sağlanması mümkündür.