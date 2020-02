Uç teknolojilerde satış yapacaklar için üç altın kural

Uyar'ın konuyla ilgili düşünceleri şöyle:

Küresel şirket CIO’ları ve fütüristler arasında yaptığımız araştırma sonucunda açıkça öğrendik ki; süreçlerin ve uygulamaların uç teknolojilere taşınması, şirketlerin halihazırda sürdürdüğü ve yaygınlaşan kişiselleştirmeden, iyileştirilmiş gerçek zamanlı içgörü ve daha hızlı ürün ve hizmet inovasyonuna kadar her şeyi destekleyen dijital dönüşümü sağlamak için bir zorunluluk olacak.

Ancak bu, rekabetçiliğini elinden bırakmak istemeyen ve müşteri beklentilerine ayak uydurmak isteyen şirketler için iyi haber olsa da, araştırmaya göre, uç teknolojilerde fırsatları kovalamak büyük bir gayret istiyor. Hatta, geniş bir ölçekteki bu yeni teknoloji ekosistemlerini networklerine yerleştirmekle görevli IT ekipleriyle yapılan mülakatlarda katılımcılar, hem yapısal düzeyde (network altyapısını uyarlama, yeni inovasyonlara uyum sağlama, güvenlik konfigürasyonunu iyileştirme) hem de stratejide (zihniyet değişimi, artan liderlik bilinci) değişiklikleri öngörüyorlar.

Tek bir şey oldukça açık ki; kanal ortaklarının şirketlere uç teknolojiler yolculuğunda destek verme imkanları olağanüstü bir durum; fakat bundan avantaj sağlamaları için rekabetçi olmaları, hızlı ve neyi, nasıl satacaklarını bağdaştırmaları gerekecek.

İşte, başlangıç niteliğinde, geleceği gerçeğe dönüştürmeye çalışırken iş ortaklarımızın bilmesi gereken üç altın değerinde tavsiye:

Hangi sektörlerin çok daha hızlı fırsatlar doğuracağını anlayın

Sektördeki iş ortakları her zaman ufukta neler olup bittiği ile ilgilenecek olsalar da, bugünün fırsatlarını da kaçırmamak önemlidir. Her ne kadar bütün bir ekonominin geleceğini uç teknolojiler ağında görsek de, diğerlerine kıyasla daha hızlı bir şekilde avantajlar doğuracak, gerekli temel altyapılar ile hizmetlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken başlıca sektörleri belirledik:

Eğitim: Eğer doğru yönetilirse, eğitim kurumlarının finansmanına devasa katkılar sağlayabilecek bir dizi gelir kapısı açılıyor. Bunlar arasında, video üzerinden yapılan eğitimler ve bu eğitimlere dünya genelinde diğer kurumların ödeme yapabilmeleri ya da istendiği zaman dışarıdan şirketlerin sınıf ya da bir laboratuvar alanına rezervasyon yapmalarına olanak sağlamak var.





Sağlık Hizmetleri: Yapay zeka ve makine öğrenimi ile hasta verilerinin her zamankinden daha mükemmel analiz edilmesini sağlayan sağlık kuruluşları, daha iyi hedefleme ve daha az israfla beraber tedavi ve ilaçların etkilerini de daha iyi anlama gibi gerçek bir fırsata sahipler. Yerinde yapılan doğru analizlerle veriler, hayat tarzına yönelik kişiselleştirilmiş rehber olarak kullanılabilir. Böylece doktor ve hastane ziyaretleri seyrekleşebilir ve tedavi yükü de azaltılabilir.

Büyük Kamusal Alanlar: Artırılmış gerçeklik içeriğiyle kaplı oyunlardan çoklu sensör kullanan sanal gerçeklik teknolojileri kullanan paylaşımlı oyunlara kadar, spor ve canlı eğlence sektörlerinde ortaya çıkan uçsuz bucaksız fırsatlar var. Uç teknolojilerle donatılmış alanlardaki diğer fırsatlar arasında, içgörü bazlı kişiselleştirilmiş yemek ve içecek önerilerinin sunulması veya anında satın alma gibi oyun başında sunulan perakende seçenekleri yer alıyor.

Kendinizi stratejik ve güvenilir bir partner olarak konumlandırın

Uç teknolojilerin getirdiği zorluklar arasında yer alan uç teknoloji bazlı stratejilerin takibi ve doğru seviyede destek için proaktif bir duruş sağlanması birçok IT karar vericisi için oldukça zorlayıcıdır. Kritik başarı faktörlerinin yer aldığı uzun bir liste, kanal iş ortakları için sayısız fırsatlar sunar.

Şüphesiz, bu iş ihtiyaçlarını karşılamak için IT bütçe ve harcamalarının artırılması gerekecek. Ancak kanal iş ortaklarının yararlanabilecekleri sadece donanım taleplerinden ibaret değil, network güvenliği ve analitik hizmetler de bir ihtiyaç haline gelecek. IT ekibinin işini kolaylaştıracak uygulamalar ve hizmetler (yapay zekadan veri analitiğine kadar) üzerine stratejik rehberlik sunacak ve networke sorunsuz entegre olmalarını sağlayacak iş ortakları yoğun talep görecek. Bunun yanı sıra, araştırmamızın ortaya koyduğu ikinci ve üçüncü kritik başarı faktörleri arasında, dijital okuryazarlığın geliştirilmesi ve daha çok beceriye dayalı rehberlik, eğitim ve danışmanlığın yer aldığı IT zihniyet değişimi var.

Networkte güvenliğe odaklanmak

Araştırmamızda öne çıkan bir başka önemli bulgu ise, uç teknolojiler kullanan networklerin güvenliğini sağlamanın şirketler için çok önemli bir öncelik olmasıydı. Hatta işleme tabi tutulan dağıtık güvenlik sorunlarını ele almak, bir numaralı kritik başarı faktörüydü.

Konuştuğumuz uzmanlar endişe duydukları birçok riskten bahsettiler: Networkün binlerce farklı noktasında ortaya çıkan riskler, bir cihazın güvende olup olmadığına dair belirsizlik, ses ya da biyometrik güvenliğin hack’lenmesi ve Nesnelerin İnterneti cihazlarının ve sensörlerinin doğru düzgün güvenliğinin sağlanamaması korkusu...

Eğer uç teknolojiler kullanmadan önce düşünmeniz gereken bir şey varsa o da güvenliktir. Müşterilerinin tehditleri daha hızlı bulup durdurmasına yardımcı olabilecek ve bunu network altyapısının ayrılmaz bir parçası haline getirebilecek iş ortakları, benzersiz bir fırsatla karşı karşıya kalacak.