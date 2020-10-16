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A.A.
Haber Giriş: 16.10.2020 - 07:03 | Son Güncelleme:

Üç dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildi

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Üç dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildi
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Tayvan'da üç dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi geliştirildi.

South China Morning Post'un haberinde, yüksek hassasiyetli biyomedikal algılama teknolojisine sahip test kitinde biyosensör çip bulunduğu belirtildi.

Molsentech şirketinin CEO'su Çia-Cung Çu, bu yarı iletken çipin en büyük avantajının, üç dakikada doğru sonucun alınabilmesini sağlaması olduğunu belirterek, basit bir sisteme sahip olan testi herkesin kendine uygulayabileceğini ifade etti.

Test kitinin ilk evrelerinde bile koronavirüsü tespit edebildiği aktarıldı.

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