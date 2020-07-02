Ubisoft'un beklenen yarış oyunu TRACKMANIA satışa çıktı

Ubisoft Nadeo, çabuk öğrenilen ama ustalaşmanın kolay olmadığı oynanabilirliğini güncel bir tasarımla birleştirdiği, dünyanın en büyük ve en zorlayıcı oyunlarından Trackmania Nations’ın yeni yapımı ile geri döndü. Oyuncular düzenli olarak güncellenen yarışlarda kendileriyle ya da rakipleriyle tek başına ya da çoklu bir şekilde yarışabiliyor. Ek olarak yenilenmiş pist engelleri ve editörleri ile oyuncular kendi pistlerini yaratma şansı bulabiliyor. Aynı zamanda oyuncular yeni harita test server’larını düzenledikleri pistleriyle topluluk içinde test etme ve oylama avantajından yararlanabiliyor.

Topluluk etkinlikleri; oyun içi yarışmalardan uluslararası açık ligleriyle, oyun içi kolay erişim ve tüm seviyelerden oyunculara espor sağlaması ile Trackmania’nın kalbinde yer alıyor. İzleyiciler ve oyuncular Trackmania’da yılda iki kez düzenlenen Grand League’de profesyonel seviyede maçların keyfini sürebiliyor.



Trackmania’nın Starter erişimi oyunculara, Arcade Channel’da oyuncuların yarattığı pistleri deneyimlemeyi ve resmi yarışmalardan 25 heyecan verici piste ücretsiz erişimi sunuyor. Oyuncular aynı zamanda temel tasarım editörlerini ve Nations League’de haftalık yarışmaları kullanabiliyor.

Oyuna daha tutkuyla bağlı oyuncular için Standart erişim, Starter erişimindeki özelliklere ek olarak, yeni araçlar tasarlama ve online etkinlikler sunuyor. Bunların hepsinin dahil olduğu özelliklere ek olarak Club erişimi ise oyunculara oyunda sosyalleşme ve oyunu daha fazla kişiselleştirme şansı veriyor. Starter ve Club erişimleri oyunculara resmi pistlerini, ‘Günün Pisti’ ve gelişmiş pist editörlerini yıllar geçse bile saklama izni veriyor.