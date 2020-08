Ubisoft'tan Rainbow Six Siege sürprizi

Bu etkinlik, 4 Ağustos'tan 17 Ağustos'a kadar toplam iki hafta sürecek. Bilim kurgudan esinlenen bu 5’e karşı 5 modunda, saldıranlar havadan gelip M.U.T.E Protocol’ü gereken her şeyi yaparak kapatmaya çalışıyor, savunanlar da İletişim Kulesini her ne pahasına olursa olsun savunuyorlar. 41 Operatörle oynanabilecek, oynanış kaynaklı birkaç istisna olacak, bunlar: Twitch, Thatcher, Mozzie, Mute, Maestro, Valkyrie, Dokkaebi, Echo, Goyo, Clash, Montagne, Blitz ve Caveira bu etkinlikte bulunmayacak.

Bölge Kontrolü oynamaya aşina olan oyuncular için bile, M.U.T.E. Protocol’ün yeni oyun modu keşfetmeye açık pek çok yanı bulunuyor. Bunlardan biri de Yeniden Biçimlenme... Saldıran taraftaki oyuncular, iki alanı kontrol altına almaları gerekecek ve İzleme Cihazlarına girip çıkarak Operatör ve Dron formları arasında geçiş yapabilecekler. Savunan taraftaki Operatörler, ağ üzerinden dijital olarak gezinmek için kurşun geçirmez kameraları kullanabilecekler.

M.U.T.E. Protocol etkinliği, Jackal, Lion, Ying, Kapkan, Mira, Mute, Oryx ve Vigil için özel özelleştirmeler içeren ve 26 öğeden oluşan bir koleksiyonla geliyor. Paketlerin içinde, ayrıca bu Koleksiyon için hazırlanmış, etkinliğin özel silah kaplaması da dahil olmak üzere bazı özel öğeler bulunacak. Oyuncular özel bir Etkinlik Mücadelesi yoluyla M.U.T.E Protocol paketlerini kazanabilir, ana ekranın Paketler bölümünde her biri 300 R6 Kredisi veya 12500 Nam karşılığındaki paketleri satın alabilir.



Son olarak, her bir Operatörün özel, sınırlı süreli özelleştirme öğeleri, her biri için 1680 R6 Kredisi karşılığında Mağaza bölümünde Deste olarak satın alınabilir.