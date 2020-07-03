Ubisoft, yeni oyunu Hyper Scape’i duyurdu

Hyper Scape, baştan aşağı yoğun, dikey hareketli ve hızlı bir battle royale deneyimi olarak tasarlandı. Üç oyunculu takımlar ve tek oynayan oyuncular, dar sokaklardan geniş çatılara ve ölümcül iç mekanlara hızlı bir şekilde geçerek dinamik çatışmalarda bulunmak için fütüristik sanal Neo-Arcadia kentine atlayabilirler.

Hyper Scape, oyuncuların çevreye dağılmış silahlarla aynı şekilde toplayabilecekleri Hack kabiliyetlerini getiriyor. Hackler, tüm oyun tarzlarına uygun saldırı ve savunma yetenekleri sunuyor. Bir mayın döşemek, bir düşman aramak, ekibi büyük bir duvarla korumak veya kendini rakiplere gizlice yaklaşmak için görünmez hale getirmek, oyuncuların zorlanmadan bir arada kullanıp değiştirebileceği birkaç Hack örneği. Tüm Hackler ve silahlar, elde mevcut olan öğenin daha güçlü versiyonlarını üretmek için Füzyon mekaniği ile geliştirilebilir.

Hyper Scape, Neo-Arcadia haritasını farklı desenlere dönüştüren beklenmedik bir Çöküş veya oyuncuları indirildikten sonra bile savaşta aktif tutan Yankı mekaniği ile battle royale formülünü birçok şekilde yeniliyor ve değiştiriyor. Bir Hyper Scape maçının sonunda, heyecanlı Çatışma aşaması Hyper Scape tacı haritada ortaya çıktığında başlıyor.



Twitch ile ortaklaşa geliştirilen Hyper Scape Crowncast Twitch uzantısı, izleyicilerin oyunu gerçek zamanlı olarak etkilemelerini sağlayarak yayıncılar ve hayranları arasında bir etkileşimle eğlendirecek. İzleyiciler ayrıca, düşük yer çekimi veya sonsuz cephane gibi bir maçtaki tüm yarışmacıları etkileyen olaylara oy vererek savaş üzerinde gerçek zamanlı bir etkiye sahip olacaklar.

Hyper Scape ilk olarak bugünden itibaren 7 Temmuz'a kadar PC'de sınırlı süreli kapalı bir teknik testle erişilebilir olacak. Üç kişilik Taç Hücumu modu şimdi erişilebilir ve sınırlı süreli Dark Haze tek kişilik modu test sırasında daha sonra erişilebilecek. Test ayrıca 10 kademeli ücretsiz bir savaş kartına sahip olacak ve tüm ilerleme ve eşyalar gelecekte çıkacak olan sürümlere ve hatta tam sürüme kadar taşınacak.







