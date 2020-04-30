MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriUbisoft, Türkçe dilde sosyal medya kanallarını açtı
GeriTeknoloji Ubisoft, Türkçe dilde sosyal medya kanallarını açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 30.04.2020 - 07:57,Son Güncelleme:

Ubisoft, Türkçe dilde sosyal medya kanallarını açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ubisoft, Türkçe dilde sosyal medya kanallarını açtı
Abone Olgoogle-news

Ubisoft, tamamen yerelleştirilmiş Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarının Türkçe olarak yayına alındığını duyurdu. 2019 yılının Eylül ayında da Türkçe Ubisoft YouTube kanalı açılmıştı.

Bu kanallar Türkiye’deki oyuncu camiasına düzenli olarak güncel haberler ve eğlence olanakları sunacak - Watch Dogs: Legion, Gods & MonstersTM ve Roller ChampionsTM gibi ileride çıkacak oyunlara ek olarak Assassin’s Creed Odyssey, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ve Brawlhalla gibi mevcut oyunlar için de en yeni Ubisoft haberlerini, videolarını ve etkinliklerini paylaşacak. 

Ubisoft Türkiye Bölge Müdürü Gareth Evans konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:

“Türkiye için bu sosyal medya kanallarını açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de çok büyük ve tutkulu bir oyuncu camiası var ve biz de hayranlarımızla Ubisoft’a dair tüm konularda mümkün olduğunca çok bilgi paylaşma sorumluluğunu hissediyoruz. Gerek yakında çıkacak bir oyun hakkında haberler, gerek hazırdaki oyunlar için yeni içerikler, gerekse uluslararası veya yerel etkinlikler olsun; bu sosyal medya kanalları yoluyla Türkiye’deki hayranlarımızın ve oyuncu camiasının en yeni haberlere en önce ve kendi dillerinde ulaşmalarını sağlayacağız.”

Oppo Find X2 Türkiye'ye geldi! İşte tüm özellikleriÇin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, amiral telefonlarından Oppo Find X2'yi Türkiye'ye resmen getirdi. Bugün internet üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte duyurulan Oppo Find X2, şirketin üst seviye bir telefonu. İşte AnTuTu testinde tüm telefonları geride bırakmayı başaran cihazın donanım özellikleri... (Cihazın Türkiye fiyatı 9 bin 999 TL'dir)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle