Ubisoft, Türkçe dilde sosyal medya kanallarını açtı

Bu kanallar Türkiye’deki oyuncu camiasına düzenli olarak güncel haberler ve eğlence olanakları sunacak - Watch Dogs: Legion, Gods & MonstersTM ve Roller ChampionsTM gibi ileride çıkacak oyunlara ek olarak Assassin’s Creed Odyssey, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ve Brawlhalla gibi mevcut oyunlar için de en yeni Ubisoft haberlerini, videolarını ve etkinliklerini paylaşacak.

Ubisoft Türkiye Bölge Müdürü Gareth Evans konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:



“Türkiye için bu sosyal medya kanallarını açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de çok büyük ve tutkulu bir oyuncu camiası var ve biz de hayranlarımızla Ubisoft’a dair tüm konularda mümkün olduğunca çok bilgi paylaşma sorumluluğunu hissediyoruz. Gerek yakında çıkacak bir oyun hakkında haberler, gerek hazırdaki oyunlar için yeni içerikler, gerekse uluslararası veya yerel etkinlikler olsun; bu sosyal medya kanalları yoluyla Türkiye’deki hayranlarımızın ve oyuncu camiasının en yeni haberlere en önce ve kendi dillerinde ulaşmalarını sağlayacağız.”