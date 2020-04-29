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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 29.04.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Uber'in Üst Teknoloji Yöneticisi Thuan Pham istifa etti

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Uber'in Üst Teknoloji Yöneticisi Thuan Pham istifa etti
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren ABD'li mobil ulaşım şirketi Uber'in mühendislik ekibinin başındaki Üst Teknoloji Yöneticisi Thuan Pham'ın istifa ettiği bildirildi.

"The Verge" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket 2013'ten beri Uber'de çalışan Vietnam asıllı Pham'ın istifasını dün ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonuna bildirdi. 

Öte yandan şirketin mobil taksi çağrıma uygulamasındaki trafiğin Kovid-19 salgını nedeniyle büyük ölçüde azalması yüzünden personel azaltmayı planladığı iddia edildi.

"The Information" internet sitesinde yer alan haberde şirketin 27 bin çalışanının yüzde 20'sini işten çıkarmayı öngören bir tasarruf planı üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Planın gerçekleşmesi halinde yaklaşık 5 bin 400 çalışan işsiz kalabilir.

İş hacmi yüzde 80 azaldı

Kovid-19 salgının yayılmasıyla dünyanın farklı ülkelerinde alınan karantina ve tecrit tedbirleri, iş modeli kent içi ulaşım üzerine kurulu şirketin faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. 

Uber Üst Yöneticisi Dara Khosrowshahi geçen ay yaptığı açıklamada büyük şehirlerdeki sefer sayılarının yüzde 70 oranında azaldığını bildirmişti. Şirketin cirosu ise yıllık bazda yüzde 80 azalmıştı.   

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