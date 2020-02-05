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HaberlerTeknoloji HaberleriUber, Meksika'da virüslü yolcu taşıyan iki şöförü ve 240 yolcuyu engelledi
GeriTeknoloji Uber, Meksika'da virüslü yolcu taşıyan iki şöförü ve 240 yolcuyu engelledi
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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:12,Son Güncelleme:/

Uber, Meksika'da virüslü yolcu taşıyan iki şöförü ve 240 yolcuyu engelledi

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Uber, Meksika'da virüslü yolcu taşıyan iki şöförü ve 240 yolcuyu engelledi

Uber, iki sürücüsünün koronavirüs bulaşmış bir yolcuyu taşıdığını fark ettikten sonra Meksika'da yüzlerce kullanıcının hesabını askıya aldı.

Şirket, hastayla temas etmiş olabileceğini düşündüğü iki sürücünün ve 240 yolcunun hesabını da askıya aldığını açıkladı.

Uber yetkilileri, kimsede hastalık belirtisi görülmediğini ve durumu gözlemlemeye devam edeceklerini belirttiler.

Virüsten etkilenmiş yolcular iki hafta boyunca Uber uygulamasını kullanamayacaklar.

Meksika Sağlık Bakanlığı, Çinli bir yolcunun 20 Ocak'ta Los Angeles'tan Mexico City'e uçtuğunu söyledi.

Başkent Mexico City'de iki gün kalan yolcunun, turistik yerlere ve müzelere gittiği ve alışveriş yaptığı söyleniyor.

Ardından, 21 Ocak gecesi kötü hissetmeye başlayınca ertesi gün bir Uber aracı çağırarak havalimanına gitti.

Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndüğünde ise koronavirüs testi pozitif sonuç verdi.

Şu anda, Mexico City'de teyit edilmiş herhangi bir koronavirüs vakası bulunmuyor.

Yolcunun kaldığı otel de ziyaret edildi

Ancak, belirtilerin gelişmesi yaklaşık iki hafta sürebiliyor.

Uber, Çinli yolcuda hastalığın fark edilmesinden sonra, iki sürücü ve araçlarına binen 240 yolcunun uygulamaya erişiminin tedbir amaçlı durdurulduğunu açıkladı.

Ayrıca, bu kişilere nereden sağlık hizmeti alabilecekleri hakkında bilgi gönderdiklerini söylediler. Meksika Sağlık Bakanlığı da durumunu izlendiğini bildirdi.

Görevlilerin, otel personelini kontrol etmek için yolcunun kaldığı Hilton Mexico City Reforma Oteli'ni ziyaret ettikleri açıklandı.

Otel personelinde henüz koronavirüse dair bir belirti görülmedi.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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