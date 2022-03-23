TWT coin nedir, özellikleri nelerdir?

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Trust Wallet şu anda 40 blok zinciri ve 160k+ kripto varlığını desteklemektedir. Ayrıca Cosmos, Tezos, Kava ve diğer blok zincirlerinde stake etmeyi de destekler. Ayrıca Trust Wallet, tüm kripto koleksiyonlarınızı tek bir yerde depolamak ve bunlara erişmek için kolay bir yol sağlar.



TWT aşağıdaki kullanım durumlarına sahiptir:



Yönetişim: Yeni blok zinciri desteği, belirteçler ve ürün özellikleri eklemek için karar verme sürecine katılın.



İndirim: Uygulama içi kripto para birimi satın alımlarında ve DEX hizmetlerinin kullanımında indirimler alın.



27 Ocak 2021 itibariyle, TWT'nin toplam arzı 1.000.000.000'dir ve mevcut dolaşım arzı ~%34.7'dir. Tüm dolaşımdaki tedarik, promosyonlar, eşantiyonlar veya kullanıcı edinme etkinlikleri aracılığıyla Trust Wallet topluluğuna dağıtılır.