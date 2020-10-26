Twitter'ı en etkili şekilde kullanmanın 7 yolu

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre markaların izlemesi gereken 7 yol şöyle:

1- Dinleyerek liderlik edin

"Sohbete öncülük eden markaların müşterilerinden aldıkları tavsiyeleri dinleyen markalar olduğunu görüyoruz. Müşteriler, markalarının güvenilir, iletişim kurulabilir olmasını ve kriz sırasında iletişimi desteklemelerini istiyorlar. Tüm bunlar markaların, platformda uygun konumda kalarak başarılarını garantiye alacaktır.

2- Amaç ile liderlik etmek

Buradaki ana fikir, insanlar markalarının amaca yönelik olmasını istiyorlar, bu artık markalar için bir seçenek değil zorunluluk haline geldi. Kullanıcılar, markaların dünya üzerindeki kendi olumsuz etkilerini azaltmak için nasıl harekete geçtiklerini göstermelerinin önemli olduğunu söylüyor. İnsanlar, markaların amaca yönelik kampanyalar ile liderlik etmelerini bekliyorlar.

3- Örnek olmak

Açıklık ve şeffaflık son derece önemli. Yapılan araştırmaya dayanarak, pek çok insanın belirsizlik zamanlarında en çok ilgilendikleri konularla ilgili şeffaflığın yanı sıra cevaplar ve tavsiye aradıklarını belirledik. İletişim liderleri zorlu iş ortamında bile daha fazlasını vermenin yollarını buluyor. İşte markanızın nasıl örnek olabileceğinin yolları:

Yapılması gerekenler; İnsanların belirsizlikle başa çıkmalarına ve sakin kalmalarına yardımcı olacak faydalı bilgiler sağlayın. Müşterilerin, gündeme getirdiği sorunları ele alan bütün girişimlerinizi yayınlayın.

Yapılmaması gerekenler; Tutamayacağınız sözler vermeyin, talihsizliği bir pazarlama fırsatı olarak görmeyin, hüsrana uğramış müşterilerle etkileşimi göz ardı etmeyin.

4- Yeni bir şeyle liderlik etmek

Kriz sırasında, birçok lansman planı ertelendi, geriye çekildi ya da geçici olarak durduruldu. Böyle şeyler meydana geldiğinde birçok insanın planlamayı geriye çekmeye eğilimli olduğunu biliyoruz. Sıkıntılı bir dönem olduğu zaman bunu dikkate almak ve pazar payını korumak özellikle önemlidir. İletişim liderlerinin en iyi beş uygulamasını takip etmeniz şartıyla, kriz sırasında yeni markaları tanıtmak, mesajlar vermek ve yeni ürünleri başarılı bir şekilde piyasaya sürmek hala mümkündür.

5- Bağlantı kurarak liderlik etmek

Bu, markaların bu süre zarfında nasıl konu ile ilgili kalabilecekleriyle ilgilidir. Sosyal mesafe, gerçek dünyada birbirimizden ayrı durmayı gerektirirken; teknoloji, sanal dünyada bizi bir araya getirmeye yardımcı oluyor. Lider markalar ilgi düzeyini üç şekilde sürdürebilirler: bu, hatasız bir şekilde yapılması en zor olanlardan biri ancak aynı zamanda hatasız yapıldığında en çok anlamı olanlardan. Herkes, canlı etkinlikleri sanal etkinliklere taşıyor ve birçok kişinin sanal etkinliklerle daha olumlu bir ilişki içinde olduklarını söylediği görülüyor.

6 - Çeviklikle liderlik etmek

İçerik stratejinizi geliştirmek gerçekten çok önemlidir. Bunu yapmanın kolay bir yolu, eski niteliklerinizi yeni niteliklere dönüştürmektir.

7 - Pozitiflik ile liderlik

İnsanlar gerçekten olumlu sohbetleri artıracak markalar arıyor. Plarformdaki insanların üçte ikisinden fazlası; pozitif hikayeler, negatif bulutların arasındaki parlak alanlar ve dünyada olup biten şeyleri arıyor.



