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Teknoloji
Haber Giriş: 13.05.2020 - 15:21,Son Güncelleme:

Twitter’dan 'teşekkür' için yeni emoji

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Twitter’dan 'teşekkür' için yeni emoji
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Twitter’da dünya çapında 15 Mart’tan bugüne 265 milyondan fazla teşekkür ve minnettarlık tweeti atıldı. Bu tablo karşısında Twitter ise yeni emojisini gün yüzüne çıkardı.

15 Mart'tan bu yana kullanılan minnettar ve müteşekkir ifadelerini incelediğimizde, bir önceki aya kıyasla, bu ifadelerde %37 artış olduğu görülüyor.15 Mart'tan beri dünya çapında minnettar ve müteşekkir olmak ile ilgili 265 milyondan fazla tweet atıldı. 

Dua ve alkış emojilerinin kullanımları sırasıyla %50 ve %10 arttı. Bu duruma karşılık vermek ve pozitif terimleri kullanan milyonlarca Tweet’e dikkat çekmek için Twitter, yeni bir emoji  piyasaya sürdü. Bu emoji, #minnettar #teşekkürler hashtaglerinin kullanımıyla aktive oluyor. 

Twitter’dan teşekkür için yeni emoji

En minnettar olunan tweet'lerin özneleri şöyle: 

Sağlık çalışanları

Market çalışanları

Aileleri

Temizlik görevlileri

Arkadaşları

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