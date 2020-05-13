Twitter’dan 'teşekkür' için yeni emoji
Twitter’da dünya çapında 15 Mart’tan bugüne 265 milyondan fazla teşekkür ve minnettarlık tweeti atıldı. Bu tablo karşısında Twitter ise yeni emojisini gün yüzüne çıkardı.
15 Mart'tan bu yana kullanılan minnettar ve müteşekkir ifadelerini incelediğimizde, bir önceki aya kıyasla, bu ifadelerde %37 artış olduğu görülüyor.15 Mart'tan beri dünya çapında minnettar ve müteşekkir olmak ile ilgili 265 milyondan fazla tweet atıldı.
Dua ve alkış emojilerinin kullanımları sırasıyla %50 ve %10 arttı. Bu duruma karşılık vermek ve pozitif terimleri kullanan milyonlarca Tweet’e dikkat çekmek için Twitter, yeni bir emoji piyasaya sürdü. Bu emoji, #minnettar #teşekkürler hashtaglerinin kullanımıyla aktive oluyor.
En minnettar olunan tweet'lerin özneleri şöyle:
Sağlık çalışanları
Market çalışanları
Aileleri
Temizlik görevlileri
Arkadaşları
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