Twitter’dan 'teşekkür' için yeni emoji

15 Mart'tan bu yana kullanılan minnettar ve müteşekkir ifadelerini incelediğimizde, bir önceki aya kıyasla, bu ifadelerde %37 artış olduğu görülüyor.15 Mart'tan beri dünya çapında minnettar ve müteşekkir olmak ile ilgili 265 milyondan fazla tweet atıldı.

Dua ve alkış emojilerinin kullanımları sırasıyla %50 ve %10 arttı. Bu duruma karşılık vermek ve pozitif terimleri kullanan milyonlarca Tweet’e dikkat çekmek için Twitter, yeni bir emoji piyasaya sürdü. Bu emoji, #minnettar #teşekkürler hashtaglerinin kullanımıyla aktive oluyor.



En minnettar olunan tweet'lerin özneleri şöyle:

Sağlık çalışanları

Market çalışanları

Aileleri

Temizlik görevlileri

Arkadaşları