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Teknoloji
Haber Giriş: 18.07.2020 - 08:54,Son Güncelleme:

Twitter'dan siber saldırıyla ilgili yeni açıklama

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Twitter'dan siber saldırıyla ilgili yeni açıklama
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Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter'da geçtiğimiz günlerde bazı ünlü isimlerin hesapları hack'lenmiş ve bu hesaplardan bitcoin hırsızlığı yapılmıştı. Olayı soruşturmayı sürdüren Twitter'dan ise yeni bir açıklama daha geldi.

Şirket, bugün yaptığı açıklamada hacker'ların onaylanmamış olan 8 Twitter hesabına eriştiğini ve bu hesaplara ait verileri indirdiğini duyurdu. Verilerin indirildiği hesapların hiçbirinin onaylanmamış olduğunun altını çizen şirket, siber saldırganların 130 hesabı hedef aldıklarını kaydetti. Twitter, 130 hesabın 45'ine girmeyi başaran hacker'ların şifreleri sıfırladığına ve hesapların kontrolünü bu şekilde sağladıklarına dikkat çekti.

Twitter'da hesabı hack'lenenler arasında Kanye West, Joe Biden, Bill Gates, Apple'ın resmi Twitter hesabı, Jeff Bezos, Elon Musk, Uber, Mike Bloomberg, Floyd Mayweather, Barack Obama, HQ Trivia, Warren Buffet, Kim Kardashian bulunuyordu.

FBI Twitterın hacklenmesi hakkında soruşturma başlattı
FBI Twitter'ın hacklenmesi hakkında soruşturma başlattı

Dolandırıcılar, bitcoin transfer linki paylaştığı tweet'ler üzerinden kısa sürede 100 bin doların üzerinde para toplamayı başarırken, hesaplara erişirken bazı Twitter çalışanlarının sistemlerine sızmasıyla bu mümkün oldu.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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