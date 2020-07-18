Twitter'dan siber saldırıyla ilgili yeni açıklama

Şirket, bugün yaptığı açıklamada hacker'ların onaylanmamış olan 8 Twitter hesabına eriştiğini ve bu hesaplara ait verileri indirdiğini duyurdu. Verilerin indirildiği hesapların hiçbirinin onaylanmamış olduğunun altını çizen şirket, siber saldırganların 130 hesabı hedef aldıklarını kaydetti. Twitter, 130 hesabın 45'ine girmeyi başaran hacker'ların şifreleri sıfırladığına ve hesapların kontrolünü bu şekilde sağladıklarına dikkat çekti.

Twitter'da hesabı hack'lenenler arasında Kanye West, Joe Biden, Bill Gates, Apple'ın resmi Twitter hesabı, Jeff Bezos, Elon Musk, Uber, Mike Bloomberg, Floyd Mayweather, Barack Obama, HQ Trivia, Warren Buffet, Kim Kardashian bulunuyordu.

Dolandırıcılar, bitcoin transfer linki paylaştığı tweet'ler üzerinden kısa sürede 100 bin doların üzerinde para toplamayı başarırken, hesaplara erişirken bazı Twitter çalışanlarının sistemlerine sızmasıyla bu mümkün oldu.