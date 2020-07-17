Twitter'dan siber saldırıyla ilgili yeni açıklama

Twitter, yaptığı açıklamada 130 hesabın hedef alındığını, bu hesapların büyük bir kısmının ise ünlü isim ve organizasyonların hesaplarına ait olduğunu vurguladı. Ancak şirket, hedeflenen bu hesaplardan çok azına hacker'ların erişebildiğini ve tweet atabildiğini kaydetti.

Twitter, bir yandan siber saldırının detaylarını araştırırken, hacker'ların hesapların özel verilerine erişip erişmediğinin de araştırılacağını belirtti.

Şirket, siber saldırıya uğrayan hesapların ilk etapta kilitlendiğini, şimdi ise hesapların sahiplerinin erişiminde olduğunu açıkladı.



