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Teknoloji
Haber Giriş: 17.07.2020 - 08:30,Son Güncelleme:

Twitter'dan siber saldırıyla ilgili yeni açıklama

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Twitter'dan siber saldırıyla ilgili yeni açıklama
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Sosyal medya platformlarından Twitter'ın dün siber saldırıya uğraması ve ünlü isimlerin hesaplarına siber saldırganların erişmesi üzerine Twitter'dan yeni bir açıklama geldi. Şirket, saldırının doğrudan 130 Twitter hesabına yapıldığını duyurdu.

Twitter, yaptığı açıklamada 130 hesabın hedef alındığını, bu hesapların büyük bir kısmının ise ünlü isim ve organizasyonların hesaplarına ait olduğunu vurguladı. Ancak şirket, hedeflenen bu hesaplardan çok azına hacker'ların erişebildiğini ve tweet atabildiğini kaydetti.

Twitter, bir yandan siber saldırının detaylarını araştırırken, hacker'ların hesapların özel verilerine erişip erişmediğinin de araştırılacağını belirtti.

Şirket, siber saldırıya uğrayan hesapların ilk etapta kilitlendiğini, şimdi ise hesapların sahiplerinin erişiminde olduğunu açıkladı.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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