Twitter'da ünlü hesaplar hack'lendi, saldırganlar 117 bin dolar çaldı

Siber saldırganlar, Twitter’ın kurum içi sistemlerine ve dünyanın en önemli kişilerinden bazılarının hesaplarına erişim sağlamak için insan etkenini kötüye kullandı. Twitter, olaya neden olan koşullara açıklık getirmeye çalışırken, siber güvenlik kuruluşu ESET de bu gelişmeleri mercek altına aldı.



Hacklenmiş hesaplardan oltalama mesajları atıldı

Hatırlanacağı üzere; Temmuz ayında gerçekleşen saldırıda 130 Twitter hesabı hacklenmiş, ardından bu hesaplardan sahte tweetler paylaşılarak, hesap sahiplerine gönderilecek bitcoinler karşılığı iki kat ödeme yapılacağı vaad edilmişti.

Aralarında Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi ünlü kişilerden geliyormuş gibi görünen tweetlerle gerçekleşen kandırma taktiği, siber hırsızlar açısından işe yaradı. Çok kısa bir süre içinde siber saldırganlara ait olduğu tahmin edilen kripto para cüzdanlarından birine 12,86 bitcoin (yaklaşık 117 bin Amerikan Doları) geldiği tespit edildi.



Twitter nasıl hacklendi?

Twitter’ın araştırmasına göre saldırganlar, “telefonla hedefli kimlik avı saldırısı” yoluyla bazı Twitter çalışanlarını hedef aldı. Tipik bir hedefli kimlik avı saldırısında, suçlu güvenilir bir maske arkasına gizlenir ve kurbanın giriş bilgileri veya finansal bilgileri gibi hassas bilgilerini çalmaya veya kötü amaçlı yazılım göndermeye odaklanır. Bunun için de iyi araştırılmış bir hedefe, kişiye özgü bir e-posta veya anlık mesaj gönderir.



Aşama aşama bilgi toplamışlar

Twitter’ın durumunda, saldırılarda telefon görüşmelerinin dahil olduğu birden çok aşama olduğu görünüyor.Sosyal medya devi,“İlk olarak hedef alınan çalışanların hepsinin hesap yönetim araçlarını kullanma izni yoktur, ancak saldırganlar bu kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak kurum içi sistemlerimize erişim sağlamış ve süreçlerimiz hakkında bilgi edinmiştir. Bu bilgiler sayesinde hesap destek araçlarımıza erişimi olan diğer çalışanlarımızı hedef almışlardır” açıklamasını yaptı.

Daha sonra saldırganlar bu kimlik bilgileri sayesinde 45’inden tweet attıkları, 36’sının doğrudan mesajına erişim sağladıkları ve yedisinden veri indirdikleri 130 hesaba gizlice girdi ve böylece ikinci aşama olan büyük bir sahtekarlık kampanyası için ihtiyaç duydukları araçlara erişim sağladı.

Twitter saldırıyı “belli çalışanları yanlış yönlendirmek ve kişilerin zayıf noktalarını kötüye kullanmak için önemli ve birbiri ile uyumlu bir çaba” olarak tanımlıyor.



Daha güçlü güvenlik için çalışıyor

Twitter, bu saldırıyı göz önünde tutarak ilk etapta kurum içi araçların ve sistemlerin erişimini sıkı bir şekilde sınırlandırdıklarını paylaştı. Ayrıca kurum içi araçların uygunsuz erişiminin ve kullanımının önlenmesine ve tespitine yönelik yöntemlerin geliştirilmesine çalıştıklarını duyurdu. Twitter, şirket çapında kimlik avına karşı eğitim çalışmalarına da devam edeceğini belirtti.



Hayatın normal akışına aykırı vaadlere kuşkuyla yaklaşın

Uzmanlar kimlik avı çabalarına karşı herkesin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. “Hassas bilgilerinizi herkesle kolaylıkla paylaşmayın“ önerisini aktaran uzmanlar, ayrıca herhangi bir şeyin iki katını vaad eden tuhaf ve hayatın normal akışına aykırı tekliflere de itibar edilmemesini tavsiye etti.



