Twitter'da ses kaydı ekleme özelliği kullanıma sunuldu

Twitter, 140 karakter sınırıyla başladığı yolculuğuna pek çok şey sığdırdı, her geçen gün yeni bir özellik kazandı. Şirket, tweet'leri 140 karaktere sığdıramayan kullanıcılarını dinleyince bu sınır 280 karaktere kadar çıktı.

Ancak görünen o ki bu yeterli gelmemiş durumda. Şirket, tweet'lere eklenebilen ses kaydı ile birlikte tweet sınırını epey esnetecek gibi görünüyor. Şirket, hem tweet'in yapısını bozmuyor, hem de ses kaydı ile uzun bir mesaj vermek isteyen kullanıcıların önünü açıyor.



Kullanıcılar, tweet atarken ses kayıt arayüzünü aktif hale getirebiliyor ve bu şekilde zenginleştirilmiş tweet'ini paylaşabiliyor. Tıpkı fotoğraf ve video eklemek gibi basit bir işlemden söz ediyoruz. Ses kayıt sınırı 140 saniye olsa da, bu süre aşıldığında hemen yeni bir kayıt başlıyor ve kullanıcılar ses kaydı konusunda herhangi bir kısıtlamayla karşı karşıya kalmıyor.

Bu özellik, iPhone'larda aktif hale gelmiş durumda. Ancak Android cihazlar için ne zaman bu özelliğin kullanıma sunulacağı henüz belli değil.



