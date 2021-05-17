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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 17.05.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Twitter'da 'paralı' dönem: İlk bilgiler sızdı!

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Twitter'da 'paralı' dönem: İlk bilgiler sızdı!

Mikro blog platformu Twitter'ın paralı özelliği Blue'ya ait yeni bilgiler sızdı. Gelen bilgiler ile servisin ücreti ve sunduğu özellikler netlik kazandı.

Ücretli abonelik sistemine geçen şirketler kervanına Twitter da katılıyor.

Mikro blog platformunun bir süredir üzerinde çalıştığı 'Blue' isimli servis ile ilgili yeni bilgiler sızdı.

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong yaptığı paylaşımda bu özelliği aylık ücretinin 2.99 dolar olacağı bilgisine yer verdi.

Wong'un şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı açıklamalarına göre, bu servis kullanıcılara bir tweet'i geri alma veya düzenleme ve koleksiyonlar gibi imkanlar sunacak.

Wong paylaşımında Twitter'a ait bir ekran görüntüsüne de yer verdi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile söz konusu servis üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı.

Ancak Dorsey o dönem yaptığı açıklamada bu servisin sunacağı özellikler hakkında detay vermemişti.

Kunu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yayınlamayan şirketin bu özelliği bu yıl içinde kullanıma sunması bekleniyor.

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