Twitter'da 'paralı' dönem: İlk bilgiler sızdı!
Mikro blog platformu Twitter'ın paralı özelliği Blue'ya ait yeni bilgiler sızdı. Gelen bilgiler ile servisin ücreti ve sunduğu özellikler netlik kazandı.
Ücretli abonelik sistemine geçen şirketler kervanına Twitter da katılıyor.
Mikro blog platformunun bir süredir üzerinde çalıştığı 'Blue' isimli servis ile ilgili yeni bilgiler sızdı.
Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong yaptığı paylaşımda bu özelliği aylık ücretinin 2.99 dolar olacağı bilgisine yer verdi.
Wong'un şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı açıklamalarına göre, bu servis kullanıcılara bir tweet'i geri alma veya düzenleme ve koleksiyonlar gibi imkanlar sunacak.
Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021
Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH
Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr
Wong paylaşımında Twitter'a ait bir ekran görüntüsüne de yer verdi.
Twitter CEO'su Jack Dorsey geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile söz konusu servis üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı.
Ancak Dorsey o dönem yaptığı açıklamada bu servisin sunacağı özellikler hakkında detay vermemişti.
Kunu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yayınlamayan şirketin bu özelliği bu yıl içinde kullanıma sunması bekleniyor.