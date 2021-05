Twitter'da 'paralı' dönem: İlk bilgiler sızdı!

Ücretli abonelik sistemine geçen şirketler kervanına Twitter da katılıyor.

Mikro blog platformunun bir süredir üzerinde çalıştığı 'Blue' isimli servis ile ilgili yeni bilgiler sızdı.

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong yaptığı paylaşımda bu özelliği aylık ücretinin 2.99 dolar olacağı bilgisine yer verdi.

Wong'un şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı açıklamalarına göre, bu servis kullanıcılara bir tweet'i geri alma veya düzenleme ve koleksiyonlar gibi imkanlar sunacak.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr