Twitter'da okumadığı makaleleri paylaşanlara sınırlama geliyor

Yeni özellik, kullanıcılar bir tweet’i retweet etmeden önce ‘okuyup okumadıkları’ sorusunu soruyor. Amacın da teyit edilmeyen bilgilerin yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak olduğu belirtiliyor.

Twitter destek ekibi “Bir makaleyi paylaşmak, bir tartışmayı körükleyebilir, dolayısıyla tweet atmadan önce okumak istemelisiniz” dedi.

Şirket, Android uygulamalarında test edilen özelliğin ‘bilgiye dayanan tartışmaların teşvik edilmesine yardımcı olacağını’ söyledi ve “Twitter üzerinden açmadığınız bir makaleyi retweet ettiğinizde, size önce makaleyi açmak ister misiniz diye sorabiliriz” açıklaması yaptı.