Twitter'da milyonlarca kullanıcı oyunları konuşuyor, zirve yaptı

Dünya çapında oyuncuların ve oyun tutkunlarının, bu dünyaya dair son konuları ve trendleri konuşmak için tercihi Twitter oldu. Oyun sohbetleri 2020'de birçok ülkede yoğunlaştı.

Geçen kasım ayında Twitter Topics’in lansmanı ile, favori oyun sohbetlerinizin tamamını takip etmek artık her zamankinden daha kolay hale geldi. Bir konuyu (en sevdiğiniz oyun, yayıncı veya e-spor takımı) takip etmeyi seçtiğinizde, uzmanların, fanların veya Twitter'da bu konu hakkında konuşma eğiliminde olan birçok hesabın Tweetlerini görebiliyorsunuz.

Dünyanın dört bir yanındaki oyun tutkunları, E3 veya bu hafta gerçekleşen Gamescom gibi özel oyun etkinliklerine fiziken katılma şansı bulamamış olsa da, bu durum yayıncıların ve etkinlik düzenleyicilerinin kendi dijital etkinliklerini düzenlemelerini engellemedi. Dijital oyun etkinliklerinin çoğu Haziran ve Temmuz 2020'de gerçekleşti ve büyük ilgi gördü.

Sony, Haziran 2020'de The Future of Gaming on PS5 etkinliğine ev sahipliği yaptı ve bu etkinlik, kısa süre içinde şimdiye kadar 2020’nin hakkında en çok Tweetlenen oyun etkinliği oldu (daha önce bu unvan, Animal Crossing’e aitti). Bu etkinlik, Twitter'daki oyun sohbetinde, önceki 30 günlük konuşmayla kıyaslandığında %82'lik bir artış sağladı.

Haziran 2020'deki bir diğer büyük oyun etkinliği, Electronic Arts'ın (@EA) EA Play (#EAPlay) etkinliğiydi. Bu dijital etkinlik, geri dönen Skate serisinin duyurusunun getirdiği heyecanla da birlikte büyük çapta sohbetlere yol açtı.

Birçok insan evde kalmaya veya evden çalışmaya devam ederken, Twitter'daki oyun sohbetleri deazalacak gibi gözükmüyor. E-spor turnuvalarından dijital oyun etkinliklerine ve konferanslarına kadar, 2020'nin geri kalanında da takip edilecek çok sayıda heyecan verici oyun içeriği oyunseverleri bekliyor.

Oyun hakkında en çok tweet atılan ülkeler

Japonya

Amerika Birleşik Devletleri

Güney Kore

Brezilya

Tayland

Fransa

Birleşik Krallık

Hindistan

İspanya

Filipinler

2020'de şimdiye kadar oyuna dair en çok takip edilen konu başlıkları

Oyun

espor

Animal Crossing

Call of Duty

Playstation

Nintendo

Fortnite

Xbox

Minecraft

Pokémon

Dünya çapında hakkında en çok tweetlenen oyunlar

Animal Crossing (@animalcrossing)

Fate/Grand Order (@fgoproject)

Final Fantasy (@FinalFantasy)

Disney: Twisted-Wonderland (@twst_jp)

Fortnite (@FortniteGame)

Ensemble Stars (@ensemble_stars)

Knives Out (@GAME_KNIVES_OUT)

Apex Legends (@PlayApex)

Identity V (@IdentityVJP)

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (@PUBG)

Hakkında en çok konuşulan e-spor takımları

FaZE Clan (@FaZEClan)

MiBR (@MIBR)

G2 Esports (@G2esports)

paiN Gaming (@paiNGamingBR)

FNATIC (@FNATIC)

Flamengo Esports (@flaesports)

T1 (@T1)

Cloud9 (@Cloud9)

100 Thieves (@100Thieves)

FURIA Esports (@furiagg)

2020'de hakkında en çok tweetlenen oyun etkinlikleri

The Future of Gaming on PS5 Event

Niconico Net Chokaigi 2020

Xbox Games Showcase

PAX East 2020

Ubisoft Forward 2020