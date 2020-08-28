Twitter'da milyonlarca kullanıcı oyunları konuşuyor, zirve yaptı
Twitter’da yılın ilk yarısı boyunca oyun ve e-spor konuşuldu. 2020'nin ilk yarısında gönderilen 1 milyardan fazla Tweet ile Twitter'daki oyun sohbeti tüm zamanların rekorunu kırdı.
Dünya çapında oyuncuların ve oyun tutkunlarının, bu dünyaya dair son konuları ve trendleri konuşmak için tercihi Twitter oldu. Oyun sohbetleri 2020'de birçok ülkede yoğunlaştı.
Geçen kasım ayında Twitter Topics’in lansmanı ile, favori oyun sohbetlerinizin tamamını takip etmek artık her zamankinden daha kolay hale geldi. Bir konuyu (en sevdiğiniz oyun, yayıncı veya e-spor takımı) takip etmeyi seçtiğinizde, uzmanların, fanların veya Twitter'da bu konu hakkında konuşma eğiliminde olan birçok hesabın Tweetlerini görebiliyorsunuz.
Dünyanın dört bir yanındaki oyun tutkunları, E3 veya bu hafta gerçekleşen Gamescom gibi özel oyun etkinliklerine fiziken katılma şansı bulamamış olsa da, bu durum yayıncıların ve etkinlik düzenleyicilerinin kendi dijital etkinliklerini düzenlemelerini engellemedi. Dijital oyun etkinliklerinin çoğu Haziran ve Temmuz 2020'de gerçekleşti ve büyük ilgi gördü.
Sony, Haziran 2020'de The Future of Gaming on PS5 etkinliğine ev sahipliği yaptı ve bu etkinlik, kısa süre içinde şimdiye kadar 2020’nin hakkında en çok Tweetlenen oyun etkinliği oldu (daha önce bu unvan, Animal Crossing’e aitti). Bu etkinlik, Twitter'daki oyun sohbetinde, önceki 30 günlük konuşmayla kıyaslandığında %82'lik bir artış sağladı.
Haziran 2020'deki bir diğer büyük oyun etkinliği, Electronic Arts'ın (@EA) EA Play (#EAPlay) etkinliğiydi. Bu dijital etkinlik, geri dönen Skate serisinin duyurusunun getirdiği heyecanla da birlikte büyük çapta sohbetlere yol açtı.
Birçok insan evde kalmaya veya evden çalışmaya devam ederken, Twitter'daki oyun sohbetleri deazalacak gibi gözükmüyor. E-spor turnuvalarından dijital oyun etkinliklerine ve konferanslarına kadar, 2020'nin geri kalanında da takip edilecek çok sayıda heyecan verici oyun içeriği oyunseverleri bekliyor.
Oyun hakkında en çok tweet atılan ülkeler
Japonya
Amerika Birleşik Devletleri
Güney Kore
Brezilya
Tayland
Fransa
Birleşik Krallık
Hindistan
İspanya
Filipinler
2020'de şimdiye kadar oyuna dair en çok takip edilen konu başlıkları
Oyun
espor
Animal Crossing
Call of Duty
Playstation
Nintendo
Fortnite
Xbox
Minecraft
Pokémon
Dünya çapında hakkında en çok tweetlenen oyunlar
Animal Crossing (@animalcrossing)
Fate/Grand Order (@fgoproject)
Final Fantasy (@FinalFantasy)
Disney: Twisted-Wonderland (@twst_jp)
Fortnite (@FortniteGame)
Ensemble Stars (@ensemble_stars)
Knives Out (@GAME_KNIVES_OUT)
Apex Legends (@PlayApex)
Identity V (@IdentityVJP)
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (@PUBG)
Hakkında en çok konuşulan e-spor takımları
FaZE Clan (@FaZEClan)
MiBR (@MIBR)
G2 Esports (@G2esports)
paiN Gaming (@paiNGamingBR)
FNATIC (@FNATIC)
Flamengo Esports (@flaesports)
T1 (@T1)
Cloud9 (@Cloud9)
100 Thieves (@100Thieves)
FURIA Esports (@furiagg)
2020'de hakkında en çok tweetlenen oyun etkinlikleri
The Future of Gaming on PS5 Event
Niconico Net Chokaigi 2020
Xbox Games Showcase
PAX East 2020
Ubisoft Forward 2020
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