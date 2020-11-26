Twitter'da mavi tik nasıl alınır? Yeni dönem başlıyor

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter, uzun bir süredir onaylı hesap başvurusu almıyor. Kötüye kullanıldığı gerekçesiyle iki yılı aşkın bir süredir başvuruları durduran şirket, şimdi de bu süreci yeniden başlatmayı planlıyor.

2021 yılının başlarında aktif hale gelmesi beklenen özellik, kullanıcıların onaylı hesap için kolayca başvurabilmelerini sağlayacak.

Peki kimler başvuruda bulunabilecek?

Twitter’dan özellik için yapılan açıklamada doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında resmi devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, medya hesapları, gazeteciler, eğlence, spor, aktivistler, organizatörler ve diğer “influencer” kişiler bulunacak.

Twitter'ın başvuru sürecini yeniden açmasının sebebi ise parodi veya sahte hesaplardan dolayı ilgili kişi ya da kurumların zor durumda kalmasını önlemek.

Şirket, geçtiğimiz günlerde de Fleet özelliğini aktif hale getirmiş ve hikaye paylaşımı ile 24 saatin sonunda kaybolan paylaşımların yapılabilmesini mümkün hale getirmişti.



