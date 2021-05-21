Twitter, mavi tık alma özelliğini bütün kullanıcılarına sundu. Artık herkes onaylanmış hesap ibaresi olan mavi tık için başvuru yapabilecek. Kullanıcılar, kolaylıkla başvurularını yaparak profilleri için mavi tik alabilecekler. Peki Twitter'da mavi tik nasıl alınır? İşte izlenmesi gereken adımlar...

Twitter'da mavi tik nasıl alınır?

Mavi tık, hesabın orjinal olduğunun bir göstergesidir. Arama sonuçlarında hesap adının yanında yer alır. Daha önce Twitter'da bu işlem farklı bir şekilde yapılıyordu. Ancak bunun için artık Twitter'dan başvuru yapılabiliyor.

Twitter'da mavi tik almak için de e-posta hesabı ve telefon numarası ile onaylanmış bir hesaba sahip olunmalı. Bunun yanı sıra Twitter tarafından sunulan kategorilerden birinde yer alınması gerekiyor.

Bilgileriniz temel yeterlilikleri karşılıyorsa 'Ayarlar' sekmesinden 'Hesap' bölümünden başvuru sekmesi karşınıza çıkacak. Tabii, bu güncelleme aşamalı olarak yayınlandığı için başvuru sekmesini ilerleyen zamanlarda görebilirsiniz. Daha sonra başvuru formunda gerekli bilgileri doldurarak süreci tamamlayabilirsiniz.