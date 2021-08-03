Twitter'da 'hashtag' sorunu... Bir çok kullanıcı etiketlere ulaşamıyor...
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Popüler sosyal medya uygulamarından biri olan Twitter'da bugün saat 16:00 itibari ile etiket sistemi çökmüş durumda. Bir çok kullanıcıda meydana gelen bu problem sebebi ile etiket olarak yazılmış tweetlere ulaşılamıyor. Az sayıda kullanıcıda sorun görülmezken ağırlıklı Twitter kullanıcılarında etiketler ve o etiketlere yazılmış tweetler gözükmüyor.
Yaşanan problemin ise kısmi şekilde düzeldiği ve kullanıcıların etiket sistemine şuan için ulaşabildiği ilk gelen bilgiler arasında.
Twitter'da meydana gelen problemin ardından saat 16:00 sularına kadar sorunun yükselişe geçtiği ve bir çok kullanıcının da etkilendiği görülüyor.