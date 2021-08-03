Twitter'da 'hashtag' sorunu... Bir çok kullanıcı etiketlere ulaşamıyor...

Yaşanan problemin ise kısmi şekilde düzeldiği ve kullanıcıların etiket sistemine şuan için ulaşabildiği ilk gelen bilgiler arasında.

Twitter'da meydana gelen problemin ardından saat 16:00 sularına kadar sorunun yükselişe geçtiği ve bir çok kullanıcının da etkilendiği görülüyor.