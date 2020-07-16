Twitter'da hack skandalı! Hangi ünlülerin hesapları hacklendi?
Bilgisayar korsanları Twitter'da birçok yüksek takipçisi olan ismin ve markanın hesabını hackleyerek bu hesapları Bitcoin sahtekarlığı için kullandı. Pek çok onaylı (mavi tikli) Twitter hesabını ele geçiren hacker'lar, sosyal medya tarihinin en büyük hack olaylarından birini gerçekleştirdi. Peki, hangi ünlülerin hesapları hacklendi?
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da pek çok ünlü ismin hesabı hacklendi. Bitcoin sahtekarlığı için kullanılan hesaplarda yapılan paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her 1000 dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi. Gece yarısı civarında binlerce takipçisi olan pek çok popüler hesabı ele geçiren hackerların verdikleri Bitcoin cüzdan hesabına önemli miktarda para yatırıldığı konuşuluyor. Twitter, Bitcoin için yapılan hack olayından sonra bütün onaylı hesaplara kısıtlama getirdi. Twitter'ın patronu Jack Dorsey, yaşanan gelişmeden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, konuyla ilgili araştırmaların devam ettiği açıklandı.
Hesabı ele geçirilen belirlenen isimler:
Kanye West
Joe Biden
Bill Gates
Apple
Jeff Bezos
Elon Musk
Uber
Mike Bloomberg
Floyd Mayweather
Barack Obama
HQ Trivia
Warren Buffet
Kim Kardashian
Hesaplardan Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen bağlantılara tıklanılması istendi. Saldırının ana hedefi çalınan Twitter hesaplarının sahipleri değil, bu hesapları takip eden milyonlarca kullanıcıydı. Saldırının kısa sürede başarı gösterdiği dikkat çekiyor; zira paylaşımda gönderilen bağlantıyla şu ana kadar 110 bin dolar toplandığı belirtiliyor.
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