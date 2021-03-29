Twitter’da güvenliği sağlamanın 7 yolu

Pandemi sürecinde Twitter’ı dünya meselelerinden spor sonuçlarına hatta COVID-19'a karşı savaşımızdaki yeni gelişmelere kadar her türlü bilgi ve iletiyi takip etmek için kullanıyoruz. Diğer sosyal medya patformlarında olduğu gibi Twitter’da çevrimiçi troller ve siber zorbalık gibi çeşitli riskler de içeriyor. ESET uzmanları 15 yaşını dolduran Twitter’da kullanıcıların hesaplarının saldırıya uğramasını önlemek ve Tweet'lerken güvende kalmak için atabilecek adımları paylaştı.

Hesabınızı güvence altına alın

Hesabınızın güvenliğini arttırmak gibi temel bilgilerle başlamak her zaman en iyisidir. Yeni başlayanlar için, parola cümlenizi veya parolanızı oluştururken yapılan en yaygın hatalardan kaçındığınızdan emin olun. Hesap ayarlarınızın güvenlik ve hesap erişimi bölümünde iki faktörlü kimlik doğrulamasını (2FA) etkinleştirin. 2FA'nın mevcut olmaması durumunda tek kullanımlık yedekleme kodlarını kullanabilir veya tek seferlik bir parola (OTP) kullanmayı seçebilirsiniz. Bu seçenekleri etkinleştirerek, Twitter hesabınızın saldırıya uğramasını önleyebilirsiniz.

Tweet’lerinizi korumanın yolu

Tweet'lerinizi gizlilik ve güvenlik ayarlarında etkinleştirebileceğiniz bir özellikle koruyabilirsiniz. Bunu yaparsanız, tweet'lerinizi yalnızca takipçileriniz görebilir. Bu işlemle birlikte, korunan tweet'lerinizi, sadece sizi takip eden hesapların (onları engellemediğiniz sürece) görüntüleyebileceği ve etkileşimde bulunabileceği anlamına gelir. Bu arada, aynı şekilde tweet'lerinizi görmek ve etkileşimde bulunmak isteyen yeni takipçilerin size takip isteği göndererek onayınızı alması gerekecek.

Konum bilgilerinize dikkat

Konum bilgilerinizi etkinleştirdiyseniz, Twitter bu bilgileri tweet'lerinize seçici olarak eklemenizi sağlar. Bu özelliğin açıklaması şudur: "Twitter'ın GPS bilgileri gibi kesin konumunuzu toplamasına, depolamasına ve kullanmasına izin veriyorsunuz". Bu durumun belirtilmesi, bunun gibi gereğinden fazla bilgi paylaşımının tehlikeli olabileceğinin kanıtıdır. Sizi kimlerin gizlice takip ettiğini asla bilemeyeceğiniz için bu konuda dikkatli olun. Gizlilik ve güvenlik bölümünden veya Tweetler'den bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Etiketleme özelliğine dikkat

Twitter ayrıca, kullanıcıların fotoğraflarda birbirlerini etiketlemelerine izin verir. Bu özellik varsayılan olarak açıktır ve gizlilik ve güvenlik ayarlarından kapatılabilir. Bu seçenek, herkesin sizi etiketleyip etiketleyemeyeceğini veya yalnızca takip ettiğiniz kişilerle sınırlı olup olmamasını seçmenizi sağlar. Bununla birlikte, fotoğrafları nasıl insanların göreceğinden, nerede dolaşacağından ve hangi meta verileri içerdiğinden emin olamazsınız. Bu nedenle, fotoğraf etiketlemeyi devre dışı bırakmak en güvenlisi olacaktır.

Sessize alma ve engelleme

Bu menü, engellediğiniz veya kapattığınız hesapların yanı sıra sessize alınan kelimeler ve bildirimler hakkında genel bir bakış içeren birçok özellik sunar. Hesapları engellemek oldukça açıklayıcıdır; bu arada, susturma biraz daha az serttir ve bir hesabın tweet'lerini engellemeden veya takipten çıkarmadan zaman tünelinizden kaldırmanıza izin verir. Kelimeleri sessize alma seçeneği, feed'inizde görmek istemediğiniz içeriği önlemek için kullanılabilir. Etkinleştirildikten sonra, bu kelimeleri içeren tweetler bildirimlerinizde, metinlerinizde veya zaman tünelinizde görünmez. Ayrıca, takip etmediğiniz kişiler veya e-postalarını onaylamamış olanlar gibi çeşitli filtrelere dayalı bildirimleri de devre dışı bırakabilirsiniz.

Sizinle kimlerin iletişim kurabileceğini sınırlayın

Direkt mesajlar ayarı, sizle kimlerin iletişim kurabileceğini filtrelemenizi sağlar. Bir anda ortaya çıkarak gelen kutularını nefret dolu veya tuhaf mesajlarla doldurmayı seven sosyal medya trolleri nedeniyle bu, gerekli bir özelliktir. Size kimlerin direkt mesaj gönderebileceğini yönetmenin yanı sıra, tipik spam belirtilerini taşıyan mesajları gizleyen bir spam filtresini açma seçeneğiniz de vardır.

Beni kimler görebilir?

Keşfedilebilirlik menüsü, kullanıcıların sizi Twitter'da nasıl arayabileceğine (e-postanızı veya telefon numaranızı kullanarak) karar vermenizi sağlar. Bir yandan, kişilerin platformda sizi daha kolay bulmasını sağlarken; öte yandan, pek de gizlilik odaklı değildir, çünkü e-postanız veya telefon numaranız çok fazla ortalıkta dolaşırsa, o zaman tamamen yabancı kişiler bile sizi bulabilir. Yani, gizlilik konusunda tutkuluysanız, bu seçenekleri devre dışı bırakmak sizin için iyi bir hamle olacaktır.