X'te (Twitter) erişim sorunu yaşandı

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Son zamanlarda sıklıkla kullanıcıların hatayla karşılaştığı X’te (Twitter) bir kez daha sorun meydana geldi. X’i kullanan kullanıcılar gönderilerin yüklenememesi sorunuyla karşılaştı.

Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar da Downdetector sitesi üzerinden platformda sorun yaşadığını bildirdi.

Global çapta kısa süreli bir kesinti yaşanan X'e tekrar erişim sağlandı. Kullanıcılar hem ana sayfa hem de profillerine giriş sağlayabiliyor.