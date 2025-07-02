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X'te (Twitter) erişim sorunu yaşandı

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#Twitter Erişim Hatası#Erişim Sorunu#Sosyal Medya Hatası
Xte (Twitter) erişim sorunu yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 17:04

Son zamanlarda kullanıcıların sıklıkla erişim sorunu yaşadığı sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sorunu yaşandı.

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Son zamanlarda sıklıkla kullanıcıların hatayla karşılaştığı X’te (Twitter) bir kez daha sorun meydana geldi. X’i kullanan kullanıcılar gönderilerin yüklenememesi sorunuyla karşılaştı.

Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar da Downdetector sitesi üzerinden platformda sorun yaşadığını bildirdi.

Xte (Twitter) erişim sorunu yaşandı

Global çapta kısa süreli bir kesinti yaşanan X'e tekrar erişim sağlandı. Kullanıcılar hem ana sayfa hem de profillerine giriş sağlayabiliyor.

Xte (Twitter) erişim sorunu yaşandı

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#Twitter Erişim Hatası#Erişim Sorunu#Sosyal Medya Hatası

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